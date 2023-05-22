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Можно ли стричься на Вознесение Господне: главные запреты и традиции праздника

22 мая 2023, 15:08
Анна Голишевская редактор ленты
Вознесіння
Источник: Unsplash

Вознесение Господне считается большим праздником для верующих. Дата празднования зависит от даты Пасхи, всегда выпадает на 40-й день после Светлого воскресенья (на четверг).

В 2023 году Вознесение Господне отмечают 25 мая. На большие церковные праздники существует много разных запретов. Например, они касаются работы на огороде, стрижки волос и т. д. Но можно ли подстригаться на Вознесение Господне – читайте в материале.

Можно ли стричься на Вознесение Господне

На Вознесение нельзя ничего резать и стричь. Особенно это касается укорачивания волос. Кроме этого, существуют и другие запреты в этот день:

  1. На Вознесение нельзя ругаться, злословить и унывать.
  2. Под запретом – умерщвление птиц и скота. Считается, что из-за этого может заболеть родной человек.
  3. Следует отказаться в этот день от употребления спиртного.
  4. Как и на другие большие церковные праздники, на Вознесение нельзя заниматься серьезной домашней работой: шить, стирать, строить, копать, пилить и т.д.
  5. Ни в коем случае в этот светлый день нельзя находиться в плохом настроении, ругаться, злословить, злиться и обижаться на кого-нибудь.
  6. Запрещено игнорировать церковную службу в храме. Считается, что дома тех, кто не ходит в церковь, оставит благосостояние.
  7. Нельзя просить в церкви Бога о деньгах и материальном обогащении.

Вознесение Господне: традиции праздника

На Вознесении издавна пекли обрядовую выпечку и украшали ее фигурками в виде стремянок. Ею угощали родных. Крестьяне в этот день обходили собственные посевы и качали по ним пасхальные яйца (чтобы получить хороший урожай).

К этому дню пытались полностью обсеять поля, потому что скоро будет Троица. Также в этот день идут к исповеди и причастию, в храмах проходит торжественное богослужение по случаю великого праздника.

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Вознесіння Господнє Свята Праздник Церковні свята
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