В разгар осени, 10 ноября, во всем мире отмечают Международный день бухгалтера. Сегодня стоит поздравить специалистов, которые работают в области бухгалтерского учета.
Лучшие поздравления с Международным днем бухгалтера в открытках и СМС — смотрите дальше в материале.
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В голове одни расчеты,
Много мыслей набралось,
Ежедневные заботы,
Чтоб в балансе все сошлось.
В день бухгалтера желаю,
Чтоб в ажуре шли дела,
И за все твои старанья
Тебя премия нашла.
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Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!
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В праздник славный поздравляю
От души бухгалтеров.
Пожелаю, чтобы каждый
Был успешен и здоров.
Пусть баланс идет исправно,
Радуют пусть цифры вас.
Счастья всем я вам желаю,
Каждый — профи, просто ас.
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Поздравляю с Международным днем бухгалтера. Желаю, чтобы в работе всегда был порядок, успех и безупречный отчет, желаю, чтобы в кассу личной жизни всегда поступали средства радости, благополучия и удачи. Будь самым лучшим бухгалтером в мире и самым счастливым человеком на Земле.
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Я желаю вам, коллеги,
Чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый миг работы
Только радость приносил.
Быть надеждой, быть оплотом,
Быть расчетам точно в срок
И покоя вам желаю
Ежедневно хоть часок.
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Дата Международного дня бухгалтера была выбрана неслучайно. Именно 10 ноября 1494 года итальянский математик Лука Пачоли, один из основателей современных принципов бухгалтерии, издал книгу под названием Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорции.
Потом этот литературный труд стал настольной книгой всех бухгалтеров. В ней были описаны бухгалтерские ордера, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и т.д.
Кстати, бухгалтеры Украины отмечают свой профессиональный праздник дважды в год – летом (16 июля) и осенью.