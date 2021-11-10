В разгар осени, 10 ноября, во всем мире отмечают Международный день бухгалтера. Сегодня стоит поздравить специалистов, которые работают в области бухгалтерского учета.

Лучшие поздравления с Международным днем ​​бухгалтера в открытках и СМС — смотрите дальше в материале.

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В голове одни расчеты,

Много мыслей набралось,

Ежедневные заботы,

Чтоб в балансе все сошлось.

В день бухгалтера желаю,

Чтоб в ажуре шли дела,

И за все твои старанья

Тебя премия нашла.



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Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!



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В праздник славный поздравляю

От души бухгалтеров.

Пожелаю, чтобы каждый

Был успешен и здоров.

Пусть баланс идет исправно,

Радуют пусть цифры вас.

Счастья всем я вам желаю,

Каждый — профи, просто ас.



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Поздравляю с Международным днем бухгалтера. Желаю, чтобы в работе всегда был порядок, успех и безупречный отчет, желаю, чтобы в кассу личной жизни всегда поступали средства радости, благополучия и удачи. Будь самым лучшим бухгалтером в мире и самым счастливым человеком на Земле.



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Я желаю вам, коллеги,

Чтоб на все хватило сил,

Чтобы каждый миг работы

Только радость приносил.

Быть надеждой, быть оплотом,

Быть расчетам точно в срок

И покоя вам желаю

Ежедневно хоть часок.

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Дата Международного дня бухгалтера была выбрана неслучайно. Именно 10 ноября 1494 года итальянский математик Лука Пачоли, один из основателей современных принципов бухгалтерии, издал книгу под названием Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорции.

Потом этот литературный труд стал настольной книгой всех бухгалтеров. В ней были описаны бухгалтерские ордера, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и т.д.

Кстати, бухгалтеры Украины отмечают свой профессиональный праздник дважды в год – летом (16 июля) и осенью.