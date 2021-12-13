13 декабря православные верующие и греко-католики Украины отмечают День Андрея Первозванного. Это святой, который был первым апостолом из 12.

В 2021 году 13 декабря приходится на понедельник. В этот день следует поздравлять не только мужчин по имени Андрей, но и всех остальных, желая счастья, здоровья и долгих лет жизни. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Андрея Первозванного в СМС.

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В День Андрея Первозванного

Пожелать хотим мы всем,

Чтоб прожили очень долго вы,

И чтобы не было проблем.

Пусть жизнь радостью наполнится,

Пусть уютным будет дом,

Пусть семья живет, и мирится,

И не спорит ни о чем!

***

С Днем Андрея Первозванного!

Будьте радостны всегда,

Счастья Вам — порой нежданного,

Не случится пусть беда,

Дни безрадостно ненастные

Пусть обходят стороной,

Греет Вас пусть солнце ясное

Даже лютою зимой!

***

В декабре мы праздник славный отмечаем,

Апостола Андрея Первозванного все величаем,

На службу в храмы ближние идем,

Тепло души молитвою несем.

С праздником Андрея тебя я поздравляю,

Здоровья на многие лета желаю,

Пускай тебе всегда во всем везет,

От бед, ненастий Бог пусть бережет.

***

В день святой Андрея Первозванного

Пожелать от всей души тебе хочу:

Чтоб осуществилось все желанное,

Чтобы жил и верил ты в мечту.

Чтобы злость-обида сердце не рвала,

Ликование чтоб наполняло душу.

Пусть любовью жизнь будет полна,

И любимые не будут равнодушны.

***

В День апостола Андрея,

Вам желаю не скучать,

Быть счастливей и смелее,

Суженного поискать.

Ведь гадать сегодня можно

На судьбу и на любовь,

Только очень осторожно,

Чтоб не пришлось искать вновь.

В День Андрея Первозванного принято ходить в храм на службу. Незамужние девушки в этот день молятся святому и просят его о заботливых мужьях и счастливой семейной жизни.

Молодые девушки на Андрея Первозванного всегда гадают на суженного.

Святой был первым, кто последовал за Иисусом, поэтому его и прозвали Первозванным. Он видел как Спасителя распяли, также был свидетеле его воскресения.

До того, как стать учеником Иисуса, Андрей был рыбаком, поэтому он считается покровителем профессий, которые связаны с морем.