13 декабря православные верующие и греко-католики Украины отмечают День Андрея Первозванного. Это святой, который был первым апостолом из 12.
В 2021 году 13 декабря приходится на понедельник. В этот день следует поздравлять не только мужчин по имени Андрей, но и всех остальных, желая счастья, здоровья и долгих лет жизни. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Андрея Первозванного в СМС.
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В День Андрея Первозванного
Пожелать хотим мы всем,
Чтоб прожили очень долго вы,
И чтобы не было проблем.
Пусть жизнь радостью наполнится,
Пусть уютным будет дом,
Пусть семья живет, и мирится,
И не спорит ни о чем!
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С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам — порой нежданного,
Не случится пусть беда,
Дни безрадостно ненастные
Пусть обходят стороной,
Греет Вас пусть солнце ясное
Даже лютою зимой!
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В декабре мы праздник славный отмечаем,
Апостола Андрея Первозванного все величаем,
На службу в храмы ближние идем,
Тепло души молитвою несем.
С праздником Андрея тебя я поздравляю,
Здоровья на многие лета желаю,
Пускай тебе всегда во всем везет,
От бед, ненастий Бог пусть бережет.
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В день святой Андрея Первозванного
Пожелать от всей души тебе хочу:
Чтоб осуществилось все желанное,
Чтобы жил и верил ты в мечту.
Чтобы злость-обида сердце не рвала,
Ликование чтоб наполняло душу.
Пусть любовью жизнь будет полна,
И любимые не будут равнодушны.
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В День апостола Андрея,
Вам желаю не скучать,
Быть счастливей и смелее,
Суженного поискать.
Ведь гадать сегодня можно
На судьбу и на любовь,
Только очень осторожно,
Чтоб не пришлось искать вновь.
В День Андрея Первозванного принято ходить в храм на службу. Незамужние девушки в этот день молятся святому и просят его о заботливых мужьях и счастливой семейной жизни.
Молодые девушки на Андрея Первозванного всегда гадают на суженного.
Святой был первым, кто последовал за Иисусом, поэтому его и прозвали Первозванным. Он видел как Спасителя распяли, также был свидетеле его воскресения.
До того, как стать учеником Иисуса, Андрей был рыбаком, поэтому он считается покровителем профессий, которые связаны с морем.