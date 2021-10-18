В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире будут отмечать Хэллоуин. Это необычный и мистический праздник, главным символом которого является тыква.

Тыква символизирует конец сбора урожая, а вырезанная страшная маска из тыквы — злого духа. Считается, что свеча, которая горит внутри отпугивает нечистую силу.

Для того, чтобы создать атмосферу праздника и разнообразить свой досуг стоит украсить тыкву своими руками. Тем более, сейчас есть множество креативных идей для оформления главного символа Хэллоуина.

Самый популярный вариант — Джек-фонарик. Вы можете вырезать любую гримасу из тыквы, а свеча или фонарик гармонично дополнят праздничную композицию.

Но если вам не нравятся жуткие гримасы, то из тыквы можно сделать стильные светильники. Для этого просто вырежьте круги или полоски на равном расстоянии.

Если навыков обращения с ножом нет, стоит ограничиться рисунками.

Тыква может стать настоящим полотном для творчества, поскольку вы можете разрисовать ее в любые цвета. Здесь все зависит от ваших предпочтений и полета фантазии.

Также очень эстетичный и праздничный вид имеют вазы из тыквы. Такая композиция подойдет практически под любой интерьер и цветы.

Еще одна вариация декора — это тыква в пастельных оттенках. В таком амплуа главный символ Хэллоуин будет выглядеть достаточно интересно и гармонично. Купите несколько баллончиков с краской и творите.

Ранее мы писали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. Для этого вам понадобится тыква средних размеров без видимых повреждений, нож и ложка. Также нужно заранее найти несколько свечей, зажигалки и спички.