Новый год — время искренних эмоций и счастливых моментов, которые хочется запечатлеть навсегда и оставить в фотоальбоме, чтобы просматривать в течение года. Разнообразить новогодние фото можно с помощью яркой фотозоны, поэтому мы решили поделиться идеями, как ее создать своими руками.

Главный символ 2022 года — Водяной Тигр, любящий цвета, приближенные к оттенкам, которые можно встретить в природе. Не используйте слишком яркие предметы для украшения фотозоны на Новый год 2022, чтобы не разозлить царя зверей. Обратите внимание на пастельные тона, а также на оттенки голубого, зеленого, розового и песочного цветов, которые удачно сочетаются с серебром и золотом.

Кстати, в 2022 году удачным решением будет фотозона черного цвета в сочетании с серебряными или золотыми воздушными шарами.

Камин всегда был символом зимнего уюта и тепла, так что если вы его владелец – вам очень повезло! Для создания новогодней фотозоны вам понадобится всего лишь украсить камин разнообразными шариками, свечами, добавить праздничные носки для подарков и поставить рядом украшенную елку с подарками под ней.

Новый год невозможно представить без елки, так почему бы не создать ее своими руками для фотозоны?

Для этого вам понадобятся:

Деревянные доски

Картон

Гвозди

Толстые нити

Декор на ваше усмотрение

Из картона или деревянной доски создайте основу для будущей елки и прикрепите к ней под углом тонкие дощечки. На них крепим более узкую основу. Продолжаем убавлять угол наклона между досками и основаниями, пока не получим елку. Доски можно украсить свечами, гирляндами, новогодними игрушками, искусственным снегом или подарочными коробками.

Еще один традиционный атрибут зимних праздников — теплый плед. Создать фотозону с ним очень просто: разложите плед на кресле, поставьте рядом украшенную елку, добавьте красивые подушки и подарочные коробки.

Бумажная гирлянда превратит любую фотозону в настоящий шедевр. Создать такой декор очень просто, а результат оправдает все ожидания!

Вам понадобятся:

Крепкие нити

Бумага или картон

Клей

Скотч

Из бумаги или картона вырезаем разнообразные фигурки: кружочки, елки, звездочки, снежинки. Вырезанные элементы можно украсить блестками, глиттером или пайетками.

Далее фигурки прикрепляем к нити с помощью скотча или клея и развешиваем готовую гирлянду.