Международный день семьи ежегодно отмечают 15 мая. В 2022 году этот праздник приходится на воскресенье.
По возможности, многие украинцы соберут всю свою семью, чтобы провести этот важный день вместе.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем семьи в СМС, которые напомнят вашим близким о важности и поддержки каждого члена семьи.
Теплые слова могут поднять настроение и согреть сердце в это непростое время.
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Пусть семейный быт, уют,
Согревают лаской,
Дети радостно снуют,
Радуя вас сказкой!
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Станьте опорой друг другу,
Счастьем и частью единой.
Горе, печали и вьюги
Пусть пролетают мимо.
Пусть сохранится на годы
Нежное крепкое чувство.
Вместе в любви и невзгодах –
В этом семьи искусство!
С днем семьи!
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Пусть будет так:
В семье — любовь,
В работе — уважение.
Успехов, радости, труда
И чуточку терпения!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
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Сберечь семью – важнейшая наука,
Нести свое тепло родным сердцам!
Пусть никогда ни ссоры, ни разлука
Не разведут нас к разным берегам!
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Семья! Опора наша и защита,
Родной маяк на жизненном пути!
Пусть все плохое будет забыто,
И только счастье ждет нас впереди!
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Уже совсем скоро наступит первый месяц лета 2022. В июне жителей нашей страны ожидает огромное количество праздников, которые можно провести со своими близкими. Так, уже на 12 июня приходится Троица, а на 28 число — День Конституции Украины. Ознакомиться с полным списком праздников на июнь 2022 года можно на Фактах ICTV.