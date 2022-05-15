Международный день семьи ежегодно отмечают 15 мая. В 2022 году этот праздник приходится на воскресенье.

По возможности, многие украинцы соберут всю свою семью, чтобы провести этот важный день вместе.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем семьи в СМС, которые напомнят вашим близким о важности и поддержки каждого члена семьи.

Теплые слова могут поднять настроение и согреть сердце в это непростое время.

***

Пусть семейный быт, уют,

Согревают лаской,

Дети радостно снуют,

Радуя вас сказкой!

***

Станьте опорой друг другу,

Счастьем и частью единой.

Горе, печали и вьюги

Пусть пролетают мимо.

Пусть сохранится на годы

Нежное крепкое чувство.

Вместе в любви и невзгодах –

В этом семьи искусство!

С днем семьи!

***

Пусть будет так:

В семье — любовь,

В работе — уважение.

Успехов, радости, труда

И чуточку терпения!

Желаем в доме все иметь,

Желаем в жизни все успеть,

Здоровье, бодрость сохранить

И много-много лет прожить!

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Сберечь семью – важнейшая наука,

Нести свое тепло родным сердцам!

Пусть никогда ни ссоры, ни разлука

Не разведут нас к разным берегам!

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Семья! Опора наша и защита,

Родной маяк на жизненном пути!

Пусть все плохое будет забыто,

И только счастье ждет нас впереди!

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Уже совсем скоро наступит первый месяц лета 2022. В июне жителей нашей страны ожидает огромное количество праздников, которые можно провести со своими близкими. Так, уже на 12 июня приходится Троица, а на 28 число — День Конституции Украины. Ознакомиться с полным списком праздников на июнь 2022 года можно на Фактах ICTV.