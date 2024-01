Ежегодно 14 февраля мир отмечает День влюбленных, который также известен как День святого Валентина. Этот праздник является одним из самых романтичных и популярных в разных странах. Многие украинцы в этот день обмениваются милыми открытками — валентинками — и имеют лишнюю возможность напомнить о своих чувствах любимым людям.

Факты ICTV не только узнали, когда отмечают День святого Валентина в 2024 году, но и откуда взялась эта дата и с какой историей связывают День влюбленных.

День святого Валентина — дата и история появления праздника

В самом распространенном предании о появлении Дня влюбленных говорится о святом Валентине, который жил в Риме в III веке. Он был священником во времена императора Клавдия II. По легенде, император решил запретить жениться воинам, чтобы семья не мешала им выполнять долг перед государством и отдаваться военному делу.

Сейчас смотрят

Несмотря на этот приказ, священнослужитель Валентин продолжал тайно венчать всех желающих. За это его арестовали и посадили под надзор офицера, у которого была слепая дочь. Священнику удалось исцелить девочку, после чего ее отец и все его домочадцы приняли веру Христову. Императора это разгневало, и он приказал отсечь Валентину голову. Казнь состоялась 14 февраля примерно в 269 году, и именно этот день был выбран для чествования святого, а затем превратился в День влюбленных.

День святого Валентина — традиции праздника

По легенде, перед смертью священник написал письмо своей возлюбленной, которое подписал словами “Ваш Валентин”. Впоследствии это превратилось в символ любви и проявления чувств. В англоязычных странах в открытках-валентинках так и обращаются к любимым с просьбой “Let me be your valentine”, что можно перевести как “Позволь мне быть твоим любимым/любимой”, ведь имя святого давно стало употребляться в общем значении.

В этот день люди выражают свои чувства друг к другу, обмениваясь не только открытками, но и цветами, подарками и сладостями. Интересно, что в Японии этот праздник считается возможностью для девушки признаться в любви парню, вручив ему специальный шоколад. Также там продают лакомства, которые можно подарить друзьям или коллегам, но они не будут иметь романтического подтекста.

В мире хватает и тех, кто критикует День святого Валентина и считает его возможностью для маркетологов повысить продажи различных товаров. Поэтому отмечать его или нет — дело каждого, однако никогда не будет лишним сказать любимым о том, как вы сильно любите их и цените.