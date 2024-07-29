Ежегодно 29 июля отмечают День Сил специальных операций ВСУ. Службу в подразделениях ССО несут профессиональные и мотивированные военные, которые участвуют в боевых действиях.
Сегодня нет необходимости говорить о важности спецподразделений в нашей стране — все и так понятно. На них возложено много функций и задач, таких как получение разведывательной информации, поиск, эвакуация и доставка пленных, проведение антитеррористических операций и тому подобное.
Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2024
Если у вас есть знакомые, которые относятся к этому роду войск, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником и поблагодарите за службу. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2024 в стихах, прозе и открытках.
Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2024 в стихах
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Этот праздник необычен
Для особенных мужчин
Защищать ведь нужно многих,
И по множеству причин
Это День подразделений
Сил специальных и крутых
И берут туда особых
Умных, стойких, молодых
И сегодня пожелаю
Я удачи лишь тебе
Чтоб она всегда хранила,
Берегла тебя везде.
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Отважных, доблестных защитников страны,
Сегодня чествуем с радостью мы,
Желаем жизни долгой и удачи,
И везения простого в придачу.
Сегодня день ССО, поздравляем,
Карьерного роста вам искреннее желаем,
Всегда будьте в отличной форме,
Чтоб в семье всегда все было в норме.
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С Днем ССО поздравляем,
Восхищаясь вами вновь.
Ваша ловкость, ваша сила,
Лучше всех сказанных слов!
И в работе вы упорны,
И сноровкой хороши.
С вами будем спать спокойно,
Знать, что рядом ни души.
Вы с преступной группировкой,
Расправляетесь легко.
Зная технику приемов,
Не уроните лицо.
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Силы специальной операции защищают нас от зла,
В праздник пожелать хотим вам радости, добра,
Счастья вам желаем, радости, удачи,
И всего отличного в придачу.
Пусть ваша жизнь течет, как полная река,
Чтоб жизнь всегда отменною была,
Здоровья крепкого желаем от души,
Чтоб сбывались все заветные мечты.
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Вы мужество, честь, отвага страны,
Звания настоящих мужчин достойны вы,
В огонь и в воду пойдете вы всегда,
Лишь бы мирно и спокойно жила страна.
С днем ССО поздравляем от души,
Пусть станут явью все ваши мечты,
Жизни долгой вам, радости, тепла,
Чтоб мирной служба всегда была.
Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2024 в прозе
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Желаю казацкого мужества, могучей силы воли и веры в собственные силы. Вы лучшие. Спасибо вам за защиту Украины!
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В День ССО ВСУ от всего сердца хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд!
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С Днем ССО поздравляю тебя! Карьерного роста, отличной формы, сил, терпения и несгибаемой веры! Пусть все будет идеально, пусть дома всегда ждут особенные люди!
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Прими мои поздравления и пожелания успехов в твоей непростой и опасной работе. Пусть бережет тебя ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! Желаю тебе отменного здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!
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Я искренне поздравляю тебя с Днем ССО ВСУ, и желаю тебе всяческих успехов, богатства и большого везения: на работе, на службе и жизни в целом!