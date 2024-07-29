Ежегодно 29 июля отмечают День Сил специальных операций ВСУ. Службу в подразделениях ССО несут профессиональные и мотивированные военные, которые участвуют в боевых действиях.

Сегодня нет необходимости говорить о важности спецподразделений в нашей стране — все и так понятно. На них возложено много функций и задач, таких как получение разведывательной информации, поиск, эвакуация и доставка пленных, проведение антитеррористических операций и тому подобное.

Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2024

Если у вас есть знакомые, которые относятся к этому роду войск, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником и поблагодарите за службу. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2024 в стихах, прозе и открытках.

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Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2024 в стихах

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Этот праздник необычен

Для особенных мужчин

Защищать ведь нужно многих,

И по множеству причин

Это День подразделений

Сил специальных и крутых

И берут туда особых

Умных, стойких, молодых

И сегодня пожелаю

Я удачи лишь тебе

Чтоб она всегда хранила,

Берегла тебя везде.

***

Отважных, доблестных защитников страны,

Сегодня чествуем с радостью мы,

Желаем жизни долгой и удачи,

И везения простого в придачу.

Сегодня день ССО, поздравляем,

Карьерного роста вам искреннее желаем,

Всегда будьте в отличной форме,

Чтоб в семье всегда все было в норме.



***

С Днем ССО поздравляем,

Восхищаясь вами вновь.

Ваша ловкость, ваша сила,

Лучше всех сказанных слов!

И в работе вы упорны,

И сноровкой хороши.

С вами будем спать спокойно,

Знать, что рядом ни души.

Вы с преступной группировкой,

Расправляетесь легко.

Зная технику приемов,

Не уроните лицо.

***

Силы специальной операции защищают нас от зла,

В праздник пожелать хотим вам радости, добра,

Счастья вам желаем, радости, удачи,

И всего отличного в придачу.

Пусть ваша жизнь течет, как полная река,

Чтоб жизнь всегда отменною была,

Здоровья крепкого желаем от души,

Чтоб сбывались все заветные мечты.



***

Вы мужество, честь, отвага страны,

Звания настоящих мужчин достойны вы,

В огонь и в воду пойдете вы всегда,

Лишь бы мирно и спокойно жила страна.

С днем ССО поздравляем от души,

Пусть станут явью все ваши мечты,

Жизни долгой вам, радости, тепла,

Чтоб мирной служба всегда была.

Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2024 в прозе

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Желаю казацкого мужества, могучей силы воли и веры в собственные силы. Вы лучшие. Спасибо вам за защиту Украины!

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В День ССО ВСУ от всего сердца хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд!

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С Днем ССО поздравляю тебя! Карьерного роста, отличной формы, сил, терпения и несгибаемой веры! Пусть все будет идеально, пусть дома всегда ждут особенные люди!



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Прими мои поздравления и пожелания успехов в твоей непростой и опасной работе. Пусть бережет тебя ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! Желаю тебе отменного здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!

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Я искренне поздравляю тебя с Днем ССО ВСУ, и желаю тебе всяческих успехов, богатства и большого везения: на работе, на службе и жизни в целом!

Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2024 в открытках