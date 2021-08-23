Каждый год 23 августа украинцы отмечают День государственного флага. Сине-желтый стяг — это символ нашей страны, поэтому сегодня стоит поздравить всех украинцев.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем флага в открытках.

День флага Украины — это относительно новый праздник. Он было основан указом второго президента Украины Леонида Кучмы 23 августа 2004 года с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.

Но сама история сине-желтого флага достигает еще в 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла закон, которым утвердила сочетание этих двух цветов как флаг Украинской Народной Республики.

Сначала День флага праздновали 24 июля, так как именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг взвился над киевской мэрией. А уже через год, в 1991-м, 23 августа народные депутаты после провала путча в Москве внесли его в здание Верховной Рады.

Статус официального флага Украины предоставил президиум парламента своим постановлением от 18 сентября 1991 года.

Согласно наиболее популярным толкованиям цветовой гаммы флага, синяя его полоса символизирует ясное небо, а желтый — золотые пшеничные поля.