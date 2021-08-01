День Воздушных сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа — в этом году праздник приходится на 1 августа.

Праздник был установлен 27 июня 2007 указом президента Виктора Ющенко.

Сегодня стоит поздравить тех близких и знакомых, которые связали свою жизнь с Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Мы подготовили самые лучшие и искренние поздравления в СМС с Днем Воздушных сил ВСУ. Эти поздравления поднимут настроение всем военным, причастным к Воздушным силам Украины.

Ныне поздравить хочу,

Здесь служат только мужчины,

Что смогут любому врагу

Отпор дать во что бы ни стало.

***

В День ВВС — не будет равнодушных!

Ведь в Украине армия в почете —

Наземные, воздушные войска,

Они всегда в походе иль в полете,

Их служба, хоть почетна — нелегка.

Они врагу всегда дадут отпор,

У них — отвага, доблесть и задор!

***

Всех, кто служит в ВВС,

Я хочу поздравить.

Наша гордость вы, ребята,

Вас в пример лишь ставить.

Счастья вам в семейной жизни,

Радости, достатка.

Будет пусть высоким взлет,

Мягкою — посадка.

***

С Днем ВВС спешу поздравить

Мужчину лучшего, орла!

Желаю страстью бак заправить,

Поднять любовью два крыла!

Всю жизнь пускай лазурью неба

Сияет счастье над тобой!

А от судьбы ты смело требуй

В полет удачу брать с собой!

***

Воздух не терпит страх!

Воздух не терпит вранье!

Воздух как мир в небесах,

Но вы обуздали его!

На вас надеются дети

И вами гордится страна,

И покорить грозный ветер

ВВС стремится всегда!

Праздники в Украине

Сегодня Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины включают в свой состав не только воздушные, но и противовоздушные компоненты, среди которых находятся зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также ряд специальных войск. Речь идет об инженерных и даже разведывательных частях и подразделениях.

Фото: Командование ВВС Вооруженных Сил Украины/Air Force Command of UA Armed Forces