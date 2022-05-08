8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В 2022 году он приходится на воскресенье.
Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. 8 мая принято считать Днем победы над нацизмом.
В Украине День памяти и примирения отмечают с 2015 года.
Согласно закону, уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, ветеранах войны, украинском освободительном движении и жертвах нацизма является священным долгом государства и граждан Украины.
Символом почтения памяти жертв Второй мировой войны является красный мак. Этот цветок — памятный знак жертв всех военных и гражданских конфликтов, а также отображение кровавого следа от выстрела.
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник Победы во Второй мировой войне отмечают 8 мая под официальным названием День победы в Европе.
Кроме того, в ряде стран в этот день отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, провозглашенный Генассамблеей ООН.