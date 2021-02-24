День независимости Эстонии: Google создал новый дудл

Ко Дню независимости Эстонии Google создал новый дудл. 24 февраля исполняется 103 года со дня провозглашения независимости республики.
Чуть больше века назад на балконе Пярнуского театра Эндла было объявлено о суверенитете нации на чтении Манифеста к народам Эстонии.
На следующий день, 24 февраля 1918 года, провозглашение независимости Эстонии официально оформили в столице Таллинне, и на свет появилась Эстонская Республика.
— Сегодняшний дудл отмечает эту славную годовщину, которую ежегодно празднуют как День независимости Эстонии.
Поскольку ежегодные церемонии начинаются с поднятия трехцветного национального флага над Высоким Германом, эстонцы могут подключиться к трансляции традиционных торжеств, не выходя из дома.
Дудл ко Дню святого Валентина
В День святого Валентина, 14 февраля, Google создал праздничный дудл, посвященный всем влюбленным.
На стартовой странице Google рядом с названием поисковика появились розовые, красные и золотистые сердца. Само название Google также стала розовым.