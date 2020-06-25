День таможенной службы в Украине празднуют 25 июня.

В этот день 1991 года парламент принял закон о таможенном деле в Украине. Сам праздник начали отмечать с 1992 года после подписания соответствующего указа Леонидом Кравчуком.

Работники таможни организовывают перемещение товаров, предметов через таможенную границу Украины, контролируют оформление и обложение их пошлиной, устанавливают порядок и осуществляют контроль относительно реализации соответствующей таможенной политики.

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В День таможенника стоит поздравить сотрудников, которые работают в этой сфере и обеспечивают соответствующий контроль на таможенной границе.

Факты ICTV подготовили открытки для поздравлений ко Дню таможенника.

День Конституции

28 июня отмечают День Конституции в Украине. В 2020 году этот праздник приходится на воскресенье, поэтому украинцы будут иметь дополнительный день для отдыха — 29 июня. Поэтому выходные на День Конституции будут длительными.

Конституцию в Украине утвердили в 1996 году, 28 июня. Это один из важнейших документов в стране, который обеспечивает права человека и гражданина.