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Праздники в Украине

День таможенника 2020: лучшие поздравления в открытках

25 июня 2020, 08:10 Оксана Доротюк
День таможенника 2020: лучшие поздравления в открытках

День таможенной службы в Украине празднуют 25 июня.

В этот день 1991 года парламент принял закон о таможенном деле в Украине. Сам праздник начали отмечать с 1992 года после подписания соответствующего указа Леонидом Кравчуком.

Работники таможни организовывают перемещение товаров, предметов через таможенную границу Украины, контролируют оформление и обложение их пошлиной, устанавливают порядок и осуществляют контроль относительно реализации соответствующей таможенной политики.

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В День таможенника стоит поздравить сотрудников, которые работают в этой сфере и обеспечивают соответствующий контроль на таможенной границе.

Факты ICTV подготовили открытки для поздравлений ко Дню таможенника.

день митника

день митника

день митника

день митника

день митника

День Конституции

28 июня отмечают День Конституции в Украине. В 2020 году этот праздник приходится на воскресенье, поэтому украинцы будут иметь дополнительный день для отдыха — 29 июня. Поэтому выходные на День Конституции будут длительными.

Конституцию в Украине утвердили в 1996 году, 28 июня. Это один из важнейших документов в стране, который обеспечивает права человека и гражданина.

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Митниця , Свято
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