День медика 2023 в Украине приходится на новую дату — теперь праздник отмечается 27 июля. До этого важная дата приходилась на 18 июня.
Праздник посвящен всем тем, кто посвятил свою жизнь спасению других. Медик — это непростая работа, которая требует концентрации и знания своего дела, непоколебимость и умение контролировать ситуацию.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем медика в открытках, СМС и прозе, чтобы порадовать близких.
Поздравления с Днем медика в прозе
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С Днем медицинских работников! Успехов в вашем благородном и нужном деле, здоровья, любви, тепла и всего, что включает слово счастье. Пусть дома и на работе всегда все будет гладко.
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Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми.
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С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.
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С Днем медика от души Вас поздравляю! Желаю легких рабочих дней, удобного графика, отзывчивых и добрых коллег, терпимости и крепкого здоровья. Пусть для каждого пациента всегда найдутся нужное лечение и дельный совет. Пусть благодаря Вашей помощи весь мир будет здоров и счастлив!
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С Днем медика! От всей души желаю огромного здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов, и чтобы работа приносила не только пользу, но и радость, а также финансовое благополучие. Будьте счастливы, активны, любимы и позитивны всегда!
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Поздравления с Днем медика в открытках
Поздравления с Днем медика в СМС
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Тем, кто любит медицину,
Тем, кто жизнь ей посвятил,
Пожелаю много счастья
И любви, терпенья, сил.
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Пусть медицина процветает,
А медики проблем не знают.
Пусть будет всё у вас в порядке:
Любовь, семья и жизнь в достатке!
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Желаю радости, успехов,
В работе творческих побед.
С Днем медика вас поздравляем!
Здоровья вам на много лет.
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Медик — это не работа,
А особый дух внутри.
Вам желаю процветания
На таком благом пути.
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