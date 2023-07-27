День медика 2023 в Украине приходится на новую дату — теперь праздник отмечается 27 июля. До этого важная дата приходилась на 18 июня.

Праздник посвящен всем тем, кто посвятил свою жизнь спасению других. Медик — это непростая работа, которая требует концентрации и знания своего дела, непоколебимость и умение контролировать ситуацию.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем медика в открытках, СМС и прозе, чтобы порадовать близких.

Поздравления с Днем медика в прозе

***

С Днем медицинских работников! Успехов в вашем благородном и нужном деле, здоровья, любви, тепла и всего, что включает слово счастье. Пусть дома и на работе всегда все будет гладко.

***

Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми.

***

С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

***

С Днем медика от души Вас поздравляю! Желаю легких рабочих дней, удобного графика, отзывчивых и добрых коллег, терпимости и крепкого здоровья. Пусть для каждого пациента всегда найдутся нужное лечение и дельный совет. Пусть благодаря Вашей помощи весь мир будет здоров и счастлив!

***

С Днем медика! От всей души желаю огромного здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов, и чтобы работа приносила не только пользу, но и радость, а также финансовое благополучие. Будьте счастливы, активны, любимы и позитивны всегда!

***

Поздравления с Днем медика в открытках

Поздравления с Днем медика в СМС

***

Тем, кто любит медицину,

Тем, кто жизнь ей посвятил,

Пожелаю много счастья

И любви, терпенья, сил.

***

Пусть медицина процветает,

А медики проблем не знают.

Пусть будет всё у вас в порядке:

Любовь, семья и жизнь в достатке!

***

Желаю радости, успехов,

В работе творческих побед.

С Днем медика вас поздравляем!

Здоровья вам на много лет.

***

Медик — это не работа,

А особый дух внутри.

Вам желаю процветания

На таком благом пути.

***