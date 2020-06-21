День летнего солнцестояния 2020: история, приметы и традиции

День летнего солнцестояния 2020 приходится на 21 июня, — это самый длинный день в году. Его продолжительность составляет 17 часов и 33 минуты.

Ежегодно день летнего солнцестояния отмечают 20 или 21 июня в зависимости от того, високосный год или обычный. Свое название он получил из-за того, что наклон оси вращения Земли в направлении Солнца принимает наименьшее значение.

То есть наша планета максимально поворачивается своим Северным полушарием на Солнце. Поэтому создается впечатление, что солнце в зените и не садится.

Кстати, именно день летнего солнцестояния символизирует начало астрономического лета.

История и традиции праздника

Издавна особенно уважительно ко дню летнего солнцестояния относились язычники. Когда они начали его отмечать, точно не известно. Однако этот день имел огромное значение для наших предков, потому что они подчинялись природным циклам.

Язычники считали необходимым в день летнего солнцестояния искупаться в реке, поскольку это символизировало очищение души. А вот чтобы быть здоровыми весь год, наши предки сжигали сорочки больных в огне. Таким образом они, якобы, сжигали саму болезнь.

Также считалось, что день летнего солнцестояния идеально подходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Все потому, что в ночь перед солнцестоянием объединяются все четыре стихии — земля, воздух, огонь и вода.

Поэтому нужно загадывать самые сокровенные желания и до конца года они должны осуществиться.

Кроме магических ритуалов, наши предки не забывали и о веселье. В этот день они прыгали через огонь, пели песни и просто развлекались.

Кстати, даже в прыжки через костер они вкладывали особый смысл. Считалось, что это нужно делать, чтобы был хороший урожай и достаток в семье.

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Приметы в день летнего солнцестояния:

В ночь с 20 на 21 июня нужно положить под дверь монету. Таким образом вы постоянно будете притягивать к себе деньги.

В одежде в этот день обязательно должен быть желтый цвет. Тогда успех и удача будут сопровождать вас в течение года.

Если встретить рассвет в день солнцестояния, то это даст сил и здоровья на весь год.

Если погода 21 июня испортится и будет гроза, то стоит ждать затяжной непогоды.

Плохая погода утром указывает на неудачный год.

Однако день летнего солнцестояния связан не только с празднованием и весельем. Именно потому, что этот день имеет магическую энергетику, нужно осторожно относиться ко всему, что вы делаете.

Для того, чтобы уберечь себя от беды, существуют запреты, что нельзя делать в день летнего солнцестояния. В частности, 21 июня ни в коем случае нельзя плакать и выяснять отношения.