1 августа в Украине отмечают День инкассатора. В 2021 году эта дата пришлась на выходной день — воскресенье.

Если в вашем окружении есть человек, который связан с профессией инкассатора, не забудьте его поздравить. Факты ICTV подготовили для вас поздравления с Днем инкассатора 2021 в картинках.

Инкассатор – это должностное лицо, уполномоченное собирать деньги в кассах разных организаций и перевозить их в банк, а также наоборот. Эта профессия в Украине считается достаточно успешной, но несмотря на это — очень опасной, ведь нужно быть ответственным за большие суммы денег.

Праздник был основан еще в 1939 году, когда сформировалось подразделение инкассации при Госбанке СССР. Именно поэтому для празднования была выбрана эта дата.

Кроме того, в последний месяц лета украинцы отметят немало праздников, а также получат дополнительный выходной на День независимости Украины.

Например, 8 августа- День войск связи Вооруженных Cил Украины, 19 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас, 23 августа — День Государственного Флага Украины. Полный календарь праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.