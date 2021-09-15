День HR-менеджера в Украине отмечают 15 сентября. Люди, которые работают в этой сфере, нанимают и обучают сотрудников.

Поздравление с Днем HR-менеджера в СМС

Вы трудитесь, не покладая рук, хранители благополучия компании! Новых сотрудников мы принимаем, как старых знакомых, ведь они приняты, с вашего ведома! Поздравляем с Днем HR-менеджера!

Ты работник непростой —

Hr-менеджер от Бога,

На работу всех устрой,

К счастью людям дай дорогу.

И тебе воздастся все,

Жизнь с улыбкой отзовется,

Много денег принесет

И любовью разольется!

Если вдруг какой конфликт

На работе вот возник,

Это вовсе не беда.

Без особого труда

HR-менеджер спокойно

Все уладит так достойно.

Я его поздравить рад,

Чтобы не было преград.

Чтобы в жизни на ура

Получались все дела.

Управляешь персоналом

Ты, как славный капитан.

Успеваешь все на свете,

Сразу ты и тут, и там.

В праздник твой желаю силы

И терпения с лихвой,

Пусть под чутким руководством

Коллектив растет лишь твой.

В День HR-менеджера люди из этой профессии могут пойти корпоратив или просто отметить в кругу близких. Однако даже если вы далеки от рекрутеров, можно в этот день пересмотреть хорошие фильмы, которые соприкасаются с профессией HR-менеджера.

Охотник за головами (2009)

Рекрутер Мартин Винге, который ранее был бизнес-журналистом, занимается подбором топ-менеджеров для крупных компаний. Однако теперь ему предстоит найти преемника для пожилого владельца крупной скандинавской судоходной и нефтяной компании. У бизнесмена есть сын, которому он не собирается передавать власть. В фильме будет много алчной борьбы.

Рекрутер (2003)

Главные роли в картине сыграли Аль Пачино и Колин Фаррелл. Опытный вербовщик ЦРУ находит юного программиста и уговаривает его поступить на службу в управление. Однако без психологического пресинга тут не обойдется.

Кадры (2013)

Два 40-летних мужчины, которые пропустили момент, что миром правит интернет, решают найти работу. При чем попадают они на стажировку в Google. Однако их знаний не хватает даже, чтобы понять, выполнение какого задания от них требует рекрутер.