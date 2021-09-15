День HR-менеджера в Украине отмечают 15 сентября. Люди, которые работают в этой сфере, нанимают и обучают сотрудников.
Поздравление с Днем HR-менеджера в СМС
Вы трудитесь, не покладая рук, хранители благополучия компании! Новых сотрудников мы принимаем, как старых знакомых, ведь они приняты, с вашего ведома! Поздравляем с Днем HR-менеджера!
Ты работник непростой —
Hr-менеджер от Бога,
На работу всех устрой,
К счастью людям дай дорогу.
И тебе воздастся все,
Жизнь с улыбкой отзовется,
Много денег принесет
И любовью разольется!
Если вдруг какой конфликт
На работе вот возник,
Это вовсе не беда.
Без особого труда
HR-менеджер спокойно
Все уладит так достойно.
Я его поздравить рад,
Чтобы не было преград.
Чтобы в жизни на ура
Получались все дела.
Управляешь персоналом
Ты, как славный капитан.
Успеваешь все на свете,
Сразу ты и тут, и там.
В праздник твой желаю силы
И терпения с лихвой,
Пусть под чутким руководством
Коллектив растет лишь твой.
В День HR-менеджера люди из этой профессии могут пойти корпоратив или просто отметить в кругу близких. Однако даже если вы далеки от рекрутеров, можно в этот день пересмотреть хорошие фильмы, которые соприкасаются с профессией HR-менеджера.
Охотник за головами (2009)
Рекрутер Мартин Винге, который ранее был бизнес-журналистом, занимается подбором топ-менеджеров для крупных компаний. Однако теперь ему предстоит найти преемника для пожилого владельца крупной скандинавской судоходной и нефтяной компании. У бизнесмена есть сын, которому он не собирается передавать власть. В фильме будет много алчной борьбы.
Рекрутер (2003)
Главные роли в картине сыграли Аль Пачино и Колин Фаррелл. Опытный вербовщик ЦРУ находит юного программиста и уговаривает его поступить на службу в управление. Однако без психологического пресинга тут не обойдется.
Кадры (2013)
Два 40-летних мужчины, которые пропустили момент, что миром правит интернет, решают найти работу. При чем попадают они на стажировку в Google. Однако их знаний не хватает даже, чтобы понять, выполнение какого задания от них требует рекрутер.