6 сентября по церковному календарю чтят память Евтихия Тихого, который был учеником апостолов Павла и Ивана.
Евтихий жил в начале I века в Севастополе и сыграл важную роль в формировании христианской веры.
Кроме этого на 6 сентября выпадает день празднования в честь Петровской иконы Божией Матери.
День ангела 6 сентября отмечает Георгий и Петр.
Также в мире 6 сентября отмечают День борьбы с прокрастинацией.
Народные приметы на 6 сентября:
- Заря предостерегает и кричит всякого, кто собирается в лес в одиночестве.
- В этот день просыпается нечистая сила и привлекает людей к себе.
- Дождь 6 сентября предвещает хороший урожай следующего года и сухую осень
- Синица поет 6 сентября — скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.
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Что нельзя делать 6 сентября:
- нельзя ходить в лес в одиночестве;
- нельзя смотреть на красные цветы;
- нельзя попадать под ветер;
- нельзя брать в руки ножницы.
Календарь церковных праздников на сентябрь
В сентябре 2020 украинцы будут праздновать ряд религиозных праздников.
Среди них крупнейшие — Усекновение главы Иоанна Предтечи, Михайлово чудо и Рождество Пресвятой Богородицы.
Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.