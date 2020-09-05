6 сентября по церковному календарю чтят память Евтихия Тихого, который был учеником апостолов Павла и Ивана.

Евтихий жил в начале I века в Севастополе и сыграл важную роль в формировании христианской веры.

Кроме этого на 6 сентября выпадает день празднования в честь Петровской иконы Божией Матери.

День ангела 6 сентября отмечает Георгий и Петр.

Также в мире 6 сентября отмечают День борьбы с прокрастинацией.

Народные приметы на 6 сентября:

Заря предостерегает и кричит всякого, кто собирается в лес в одиночестве.

В этот день просыпается нечистая сила и привлекает людей к себе.

Дождь 6 сентября предвещает хороший урожай следующего года и сухую осень

Синица поет 6 сентября — скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

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Что нельзя делать 6 сентября:

нельзя ходить в лес в одиночестве;

нельзя смотреть на красные цветы;

нельзя попадать под ветер;

нельзя брать в руки ножницы.

Календарь церковных праздников на сентябрь

В сентябре 2020 украинцы будут праздновать ряд религиозных праздников.

Среди них крупнейшие — Усекновение главы Иоанна Предтечи, Михайлово чудо и Рождество Пресвятой Богородицы.