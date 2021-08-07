7 августа православные христиане по всему миру отмечают Успение праведной Анны. Она являлась матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.

Именно по этой причине в этот день именины отмечают все Анны.

Значение имени Анны, а также поздравления с Днем ангела в СМС и открытках читайте в материале Фактов ICTV.

Значение имени Анна и характер людей с таким именем

Имя Анна происходит от древнееврейского имени Ханна, что в переводе означает – благосклонность. В христианской традиции оно обозначает милость божья.

Девушек называют этим именем практически по всему миру, а потому оно является одним из самых популярных в мире.

Девушки по имени Анна чаще всего очень хорошо относятся к людям, однако предъявляют к ним очень высокие требования. У них чаще всего обостренное чувство справедливости: всегда знают, что хорошо, а что плохо. Если кто-то с Анной несогласен – она всегда готова пойти на конфликт и доказать свою правоту в споре.

Кроме того, обладательницы этого имени чаще всего хорошо учатся в школе и институте, а также активно принимают участие в общественной жизни.

СМС поздравления с Днем ангела

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Будь хороша всегда, румяна,

На сердце счастье пусть царит!

Пускай с небес святая Анна

Тебя от слез и бед хранит!

*****

Сегодня праздник непростой,

Пришел день Аннушки Святой!

Пускай она ваш дом хранит

От всех размолвок и обид!

На сердце пусть царит уют,

А впереди удачи ждут,

Пусть вера свечкою горит,

Вас от напастей защитит!

*****

С Днем благочестивой Анны!

Пусть сбываются желания,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид —

И Господь всегда хранит!

*****

Анна, Анечка, Анюта —

Сколько нежности, уюта

В теплом имени твоем.

Поздравляю с этим днем!

Он сегодня благодатный,

На душе легко, приятно,

Чтобы было так всегда,

Все, чего желаю я.

*****

Пусть бережет тебя, Анюта,

Каждый день Святая Анна!

Желаю благ земных, уюта,

Живи счастливо постоянно!

Пускай сопутствует везение

Тебе всегда во всех делах!

Желаю вечного цветения,

Любви и радости в глазах!

Поздравления в Открытках с Днем ангела

Церковный календарь на 2021 год

До конца августа православные христиане отметят еще два крупных церковных праздника: Преображение Господне и Успение пресвятой Богородицы.

Оба этих праздника относятся к числу двунадесятых непереходящих и будут отмечаться 19 и 28 августа соответственно.

Какие еще церковные праздники пройдут до конца 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.