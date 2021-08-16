16 августа отмечают день ангела Соломии. Именины празднуются в честь святой Соломии мироносицы.

Если в вашем окружении есть обладательницы этого имени, не забудьте их поздравить. Факты ICTV собрали для вас лучшие открытки и СМС-поздравления с днем ангела Соломии.

Поздравления с днем ангела Соломии в открытках

Поздравления с днем ангела Соломии в СМС

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Соломия, поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться, он будет радоваться вместе с тобой.

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С днем ангела, Соломийка! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе твои родители.

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Соломия, поздравляю с днем ангела. Пусть твой ангел надежно охраняет тебя от всего злого и поощряет только на добрые дела.

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Соломия, в этот день ты празднуешь рождение своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой и пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Искренне поздравляю!

Значение имени Соломия

Соломия (Саломея) — имя еврейского происхождения (шалом — мир), которое переводится как мирная, спокойная. Мужской вариант имени — Соломон.

Обладательницы этого имени чаще всего дружелюбны, обаятельны и энергичны. Они умеют контролировать свое настроение, несмотря на свою эмоциональность, однако способны к сильному гневу, если их разозлить.

Соломии полны идей, любят ухаживать за своей внешностью и хорошо одеваться.

В отношениях с противоположным полом девушка с именем Соломия часто слишком идеалистична. Кроме того, она может стать зависимой от мужа, несмотря на свое лидерство.

Чаще всего Соломии становятся педагогами, психологами, нянями, работниками медицины или консультантами. Области, связанные с бизнесом, также открыты для них.

Для Соломии не чужда работа на благо других и забота о детях.