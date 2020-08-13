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День ангела Сергея: поздравления в открытках и СМС

13 августа, 06:05 Юлія Ляхова
День ангела Сергея: поздравления в открытках и СМС

13 июля День ангела празднует Сергей. Из латинского языка – высокий, высокочтимый. В детстве Сергей не любит внимание, он ведет себя неуверенно и стеснительно. Уже в юности он начинает понимать, что нужно быть решительным и поэтому кажется грубым.

Сергей ответственный в работе и всегда выделяется своими стараниями. Родителей он уважает и прислушивается к каждому совету.

В День ангела Сергея Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

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день ангела сергея

*****

Желаю в именины я, Сергей,
Тебе побольше преданных друзей,
Хорошим человеком оставаться,
Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,
Не стоит ни о чем переживать.
Желаю много в жизни я побед,
Прожить на свете сто счастливых лет!

день ангела сергея

*****

Сергей, в твой праздник замечательный
Ты поздравления прими.
Побед желаю основательных,
И встреч с хорошими людьми.

Счастливых дней, красивых праздников,
Большой и искренней любви.
И чтоб события прекрасные
Венчали все года твои!

день ангела сергея

*****

Сергей, хочу я пожелать,
Чтоб ты почаще улыбался,
Чудес тебе! Не горевать!
Добиться чтоб всего старался,

Ведь твой день ангела пришел,
А, значит, с ним и вдохновение.
Ты усади гостей за стол —
И ждет огромное везение!

день ангела сергея

*****

Сергей, я сегодня тебя поздравляю.
Желаю тебе море счастья, любви.
Удачи, везения в жизни желаю.
Пусть ангел с небес тебя вечно хранит.

Еще пожелаю тебе процветания.
И дружбы надежной и верных друзей.
И пусть совершатся твои все желания.
Пусть много побед будет в жизни твоей.

день ангела сергея

В целом на последний летний месяц приходится много церковных праздников. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут отмечать три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

А на 28 августа приходится еще один большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы.

Теги
іменини , Привітання
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