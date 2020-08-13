День ангела Сергея: поздравления в открытках и СМС

13 июля День ангела празднует Сергей. Из латинского языка – высокий, высокочтимый. В детстве Сергей не любит внимание, он ведет себя неуверенно и стеснительно. Уже в юности он начинает понимать, что нужно быть решительным и поэтому кажется грубым.

Сергей ответственный в работе и всегда выделяется своими стараниями. Родителей он уважает и прислушивается к каждому совету.

В День ангела Сергея Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

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Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!

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Сергей, в твой праздник замечательный

Ты поздравления прими.

Побед желаю основательных,

И встреч с хорошими людьми.

Счастливых дней, красивых праздников,

Большой и искренней любви.

И чтоб события прекрасные

Венчали все года твои!

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Сергей, хочу я пожелать,

Чтоб ты почаще улыбался,

Чудес тебе! Не горевать!

Добиться чтоб всего старался,

Ведь твой день ангела пришел,

А, значит, с ним и вдохновение.

Ты усади гостей за стол —

И ждет огромное везение!

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Сергей, я сегодня тебя поздравляю.

Желаю тебе море счастья, любви.

Удачи, везения в жизни желаю.

Пусть ангел с небес тебя вечно хранит.

Еще пожелаю тебе процветания.

И дружбы надежной и верных друзей.

И пусть совершатся твои все желания.

Пусть много побед будет в жизни твоей.

В целом на последний летний месяц приходится много церковных праздников. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут отмечать три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

А на 28 августа приходится еще один большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы.