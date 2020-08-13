День ангела Сергея: поздравления в открытках и СМС

13 июля День ангела празднует Сергей. Из латинского языка – высокий, высокочтимый. В детстве Сергей не любит внимание, он ведет себя неуверенно и стеснительно. Уже в юности он начинает понимать, что нужно быть решительным и поэтому кажется грубым.
Сергей ответственный в работе и всегда выделяется своими стараниями. Родителей он уважает и прислушивается к каждому совету.
В День ангела Сергея Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.
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Желаю в именины я, Сергей,
Тебе побольше преданных друзей,
Хорошим человеком оставаться,
Счастливым быть и чаще улыбаться.
Хочу тебе здоровья пожелать,
Не стоит ни о чем переживать.
Желаю много в жизни я побед,
Прожить на свете сто счастливых лет!
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Сергей, в твой праздник замечательный
Ты поздравления прими.
Побед желаю основательных,
И встреч с хорошими людьми.
Счастливых дней, красивых праздников,
Большой и искренней любви.
И чтоб события прекрасные
Венчали все года твои!
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Сергей, хочу я пожелать,
Чтоб ты почаще улыбался,
Чудес тебе! Не горевать!
Добиться чтоб всего старался,
Ведь твой день ангела пришел,
А, значит, с ним и вдохновение.
Ты усади гостей за стол —
И ждет огромное везение!
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Сергей, я сегодня тебя поздравляю.
Желаю тебе море счастья, любви.
Удачи, везения в жизни желаю.
Пусть ангел с небес тебя вечно хранит.
Еще пожелаю тебе процветания.
И дружбы надежной и верных друзей.
И пусть совершатся твои все желания.
Пусть много побед будет в жизни твоей.
В целом на последний летний месяц приходится много церковных праздников. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут отмечать три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.
А на 28 августа приходится еще один большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы.