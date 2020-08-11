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День ангела Романа: поздравления в открытках и СМС

11 августа, 06:05 Наташа Тарчевська
День ангела Романа: поздравления в открытках и СМС

День ангела Романа ежегодно празднуется 11 августа.

Роман (Романус) — латинское имя, которое переводится как римлянин.

Мужчины с именем Роман отличаются своим авантюризмом и часто сталкиваются с проблемой неконтролируемого гнева, однако в кругу родных и близких всегда спокойные и нежные.

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Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с днем ангела Романа.

***

С именинами Вас поздравляю, Роман!
Никогда чтобы в жизнь не пришел к Вам обман!
И пусть сердце у Вас будет полным любви,
Чтоб сбывались красивые, сладкие сны!
И надежда пускай никогда не умрет,
Пусть в душе вместе с ней счастье вечно живет!
Обойти вам желаю печали и беды,
Чтоб искомые сразу нашлись все ответы!

***

Роман безмерно обаятелен,
Талантлив будто бы во всем.
И удивляются приятели:
Куда его опять несет?
Я пожелать хочу торжественно
Ему бороться и искать,
Найти и обрести, естественно,
И жажды жизни не терять!

***

Веселись и не скучай
В именины, Рома.
Ты невзгод не замечай
В компании и дома.
Улыбайся без забот,
Пусть душа искрится
И безудержно поет,
Сердце загорится!

***

День ангела пусть принесет тебе удачу,
Пускай, Роман, тебе во всем везет,
Чтоб стал душою и финансами богаче,
Чтобы дела пошли уверенно вперед.
Чтоб ждал успех, чтоб не топтался ты на месте,
Чтоб понимание, что важней к тебе пришло,
Чтоб именины отмечали только вместе,
И чтобы счастлив был ты всем врагам назло.

***

Твой день ангела, Роман,
Наконец случился!
Если ты сегодня пьян —
Что ж, развеселился!
Пусть никто не упрекнет,
Отмечай, как надо,
Счастье в жизни точно ждет,
И любовь — в награду!

Календарь праздников в Украине

Для удобства Факты ICTV публиковали полный календарь праздников на 2020 год, в котором собраны главные государственные даты.

24 августа Украина будет отмечать большой праздник — День независимости.

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