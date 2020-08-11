День ангела Романа: поздравления в открытках и СМС

День ангела Романа ежегодно празднуется 11 августа.

Роман (Романус) — латинское имя, которое переводится как римлянин.

Мужчины с именем Роман отличаются своим авантюризмом и часто сталкиваются с проблемой неконтролируемого гнева, однако в кругу родных и близких всегда спокойные и нежные.

Читайте: Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с днем ангела Романа.

***

С именинами Вас поздравляю, Роман!

Никогда чтобы в жизнь не пришел к Вам обман!

И пусть сердце у Вас будет полным любви,

Чтоб сбывались красивые, сладкие сны!

И надежда пускай никогда не умрет,

Пусть в душе вместе с ней счастье вечно живет!

Обойти вам желаю печали и беды,

Чтоб искомые сразу нашлись все ответы!

***

Роман безмерно обаятелен,

Талантлив будто бы во всем.

И удивляются приятели:

Куда его опять несет?

Я пожелать хочу торжественно

Ему бороться и искать,

Найти и обрести, естественно,

И жажды жизни не терять!

***

Веселись и не скучай

В именины, Рома.

Ты невзгод не замечай

В компании и дома.

Улыбайся без забот,

Пусть душа искрится

И безудержно поет,

Сердце загорится!

***

День ангела пусть принесет тебе удачу,

Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

Чтоб ждал успех, чтоб не топтался ты на месте,

Чтоб понимание, что важней к тебе пришло,

Чтоб именины отмечали только вместе,

И чтобы счастлив был ты всем врагам назло.

***

Твой день ангела, Роман,

Наконец случился!

Если ты сегодня пьян —

Что ж, развеселился!

Пусть никто не упрекнет,

Отмечай, как надо,

Счастье в жизни точно ждет,

И любовь — в награду!

Календарь праздников в Украине

Для удобства Факты ICTV публиковали полный календарь праздников на 2020 год, в котором собраны главные государственные даты.

24 августа Украина будет отмечать большой праздник — День независимости.