День ангела Романа: поздравления в открытках и СМС

День ангела Романа ежегодно празднуется 11 августа.
Роман (Романус) — латинское имя, которое переводится как римлянин.
Мужчины с именем Роман отличаются своим авантюризмом и часто сталкиваются с проблемой неконтролируемого гнева, однако в кругу родных и близких всегда спокойные и нежные.
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Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с днем ангела Романа.
***
С именинами Вас поздравляю, Роман!
Никогда чтобы в жизнь не пришел к Вам обман!
И пусть сердце у Вас будет полным любви,
Чтоб сбывались красивые, сладкие сны!
И надежда пускай никогда не умрет,
Пусть в душе вместе с ней счастье вечно живет!
Обойти вам желаю печали и беды,
Чтоб искомые сразу нашлись все ответы!
***
Роман безмерно обаятелен,
Талантлив будто бы во всем.
И удивляются приятели:
Куда его опять несет?
Я пожелать хочу торжественно
Ему бороться и искать,
Найти и обрести, естественно,
И жажды жизни не терять!
***
Веселись и не скучай
В именины, Рома.
Ты невзгод не замечай
В компании и дома.
Улыбайся без забот,
Пусть душа искрится
И безудержно поет,
Сердце загорится!
***
День ангела пусть принесет тебе удачу,
Пускай, Роман, тебе во всем везет,
Чтоб стал душою и финансами богаче,
Чтобы дела пошли уверенно вперед.
Чтоб ждал успех, чтоб не топтался ты на месте,
Чтоб понимание, что важней к тебе пришло,
Чтоб именины отмечали только вместе,
И чтобы счастлив был ты всем врагам назло.
***
Твой день ангела, Роман,
Наконец случился!
Если ты сегодня пьян —
Что ж, развеселился!
Пусть никто не упрекнет,
Отмечай, как надо,
Счастье в жизни точно ждет,
И любовь — в награду!
Календарь праздников в Украине
Для удобства Факты ICTV публиковали полный календарь праздников на 2020 год, в котором собраны главные государственные даты.
24 августа Украина будет отмечать большой праздник — День независимости.