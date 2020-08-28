28 августа — День ангела Александра. Это имя имеет древнегреческие корни и переводится как защищающий людей.

У обладателей имени с детства формируется сильный характер. Александры волевые, целеустремленные и всегда знают, чего хотят. Они нередко наделены хорошим воображением, что позволяет реализоваться в творческих сферах.

В День ангела Александра Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2020

***

С Днем ангела Александра

Поздравить я спешу скорей!

Пусть охраняет вас ваш ангел,

Успех в делах чтоб шел быстрей!

***

Александр, праздник наступил,

Именинами зовется.

Я желаю море сил,

Пусть удача улыбнется!

***

Александру пусть дарит судьба

Отменное настроение.

В именины все для тебя —

И подарки, и вдохновение!

Календарь церковных праздников на 2020

28 августа День ангела также отмечает Мария. Кроме того, сегодня большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы.

А 29 числа украинцы будут отмечать последний из трех спасов — Ореховый.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.