6 февраля День ангела отмечают женщины с именами Ксения и Оксана.

Имена Оксана и Ксения имеют общее происхождение и в переводе с греческого означают “гостеприимная”, “гостя”, “путешественница”, “чужая”. Однако, существует мнение, что Оксана и Ксения – это разные имена.

Оксаны обычно целенаправленные и сильные духом. Они легко находят выход из сложных ситуаций и умеют отстаивать свою точку зрения.

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Ксении всегда стремятся к самосовершенствованию, поэтому не любят ленивых людей. Это честные, чувствительные, добрые, отзывчивые и принципиальные женщины.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Оксаны и Ксении в открытках, прозе и стихах.

День ангела Оксаны и Ксении — поздравления в СМС

Поздравляю тебя, Оксана, с Днем ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, а все желания сбываются как можно быстрее! Пусть твой ангел-хранитель будет рядом с тобой каждую секунду!

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Ксения, дорогая! Твое имя в переводе означает “путешественница”. Желаю, чтобы все пути в твоей жизни вели к счастью! Пусть твоя очаровательная улыбка всегда сияет на лице! Мира и согласия тебе!

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Оксаночка, в День ангела желаю искренних сердечных порывов, веры в лучшее и душевной благодати!

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Ксюша, пусть твой ангел уберегает от зла и подарит свое благословение. Мира и покоя!

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Небесной благодати, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры. С Днем ангела!

День ангела Оксаны и Ксении — поздравления в открытках





День ангела Оксаны и Ксении — поздравления в стихах

Оксанка, с Днем ангела поздравляю!

Здоровья, счастья и успеха желаю!

***

Пусть принесут только успех

Все твои стремления,

Блестеть тебе во всем желаю,

Дорога Ксения!

***

Оксана, с праздником тебя!

Чтоб ты по жизни шла любя,

Чтоб все проекты удавались,

Ну а преграды — не мешались!