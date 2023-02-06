6 февраля День ангела отмечают женщины с именами Ксения и Оксана.
Имена Оксана и Ксения имеют общее происхождение и в переводе с греческого означают “гостеприимная”, “гостя”, “путешественница”, “чужая”. Однако, существует мнение, что Оксана и Ксения – это разные имена.
Оксаны обычно целенаправленные и сильные духом. Они легко находят выход из сложных ситуаций и умеют отстаивать свою точку зрения.
Ксении всегда стремятся к самосовершенствованию, поэтому не любят ленивых людей. Это честные, чувствительные, добрые, отзывчивые и принципиальные женщины.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Оксаны и Ксении в открытках, прозе и стихах.
День ангела Оксаны и Ксении — поздравления в СМС
Поздравляю тебя, Оксана, с Днем ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, а все желания сбываются как можно быстрее! Пусть твой ангел-хранитель будет рядом с тобой каждую секунду!
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Ксения, дорогая! Твое имя в переводе означает “путешественница”. Желаю, чтобы все пути в твоей жизни вели к счастью! Пусть твоя очаровательная улыбка всегда сияет на лице! Мира и согласия тебе!
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Оксаночка, в День ангела желаю искренних сердечных порывов, веры в лучшее и душевной благодати!
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Ксюша, пусть твой ангел уберегает от зла и подарит свое благословение. Мира и покоя!
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Небесной благодати, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры. С Днем ангела!
День ангела Оксаны и Ксении — поздравления в открытках
День ангела Оксаны и Ксении — поздравления в стихах
Оксанка, с Днем ангела поздравляю!
Здоровья, счастья и успеха желаю!
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Пусть принесут только успех
Все твои стремления,
Блестеть тебе во всем желаю,
Дорога Ксения!
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Оксана, с праздником тебя!
Чтоб ты по жизни шла любя,
Чтоб все проекты удавались,
Ну а преграды — не мешались!