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День ангела Кирилла: лучшие СМС-поздравления

22 июня 2020, 11:32 Анастасія Дячкіна
День ангела Кирилла: лучшие СМС-поздравления

День ангела Кирилла отмечают 22 июня.

Святой равноапостол Кирилл вместе с братом Мефодием был создателем перевода Евангелия с греческого на древнеславянский язык.

Мы собрали для вас СМС-поздравления с Днем ангела Кирилла, что бы вы могли поздравить своих близких с именинами.

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Кирилл, в именины твои пожелаю
Добра и здоровья, хорошей судьбы.
Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,
Чтобы о проблемах навеки забыть!

*****

Вот и снова именины
У нашего Кирилла.
Мы, поднакопивши силы,
Скажем просто: Милый!

Вряд ли, слышишь, избежишь
Ты вновь гостей скопленья,
Так что вот тебе цветы,
Доставай варенье!

*****

Сегодня ангел тебя коснется,
И счастье мило улыбнется,
Ты именинник, Кирилл, поздравляем,
Во всем успехов искренне желаем.

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*****

Поздравляем с именинами, Кирилл!
Своим задором ты давно нас всех уж покорил!
Ты душа любой компании бесспорно,
Искусством очаровывать ты овладел проворно!

В тебе есть свет и созиданье,
Добро и вера, лад и мир,
Пускай исполнятся желанья
Прекрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днем ангела тебя, Кирилл,
Желаю жить тебе в достатке,
С любимой чтоб прекрасно жил –
Чудесно, весло и сладко!

*****

В полном церковном календаре на 2020 год вы найдете важные христианские даты, а также перечень всех постов и поминальных дней. Следующий большой праздник — Ивана Купала, который отмечают с 6 на 7 июля.

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