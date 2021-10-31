31 октября отмечают день Ангела Андрея. Православная церковь чествует разных святых ежедневно. Люди с именами святых отмечают свой День Ангела. Доброй приметой считается выбрать имя для ребенка из церковного календаря. Таким образом у нее появится свой Ангел-хранитель.

Если в вашем окружении есть носители этого имени, не забудьте поздравить их. Факты ICTV подготовили поздравление с днем ангела Андрея в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Андрея в открытках

Поздравление с днем ангела Андрея в СМС

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

От твоих помыслов и действий,

И пусть всегда ценят люди

Тебя и дела твои, Андрей.

Будь мужественным, радуй своих ближних,

Того, кто рядом, понимай.

И ангел в белой одежде.

Пусть бережет тебя, Андрей!

Со дня рождения до зрелых лет.

Твой Ангел является надежным телохранителем.

Он пожалуйста, он любовь, он мир.

Да будет рядом он всегда, как солнце.

***

Андрей, приветствуя Тебя сегодня,

Сказать хочу снова и снова,

Пусть всегда живут с Тобой

Надежда, Вера и Любовь.

Пусть добрый Ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И удивительных тысячи чудес

В жизни твоей Тебе дарит.

***

Дорогой наш, любимый Андрей!

Сегодня мы сюда собрались

Со всех краев и областей,

Тебя порадовать старались.

Ведь сейчас очень важный день.

Ты ровно на год стал мудрее,

И новых нужных знаний тень

Твой лоб украсила посильнее.

Ты многое уже достиг,

Стал мудрым человеком и отличным другом,

Прочитал немало разных книг,

В себе умножил силу духа.

Желаем, чтобы новые победы

Тебе грядущий год добавил,

Чтобы защитил тебя от бед,

А светлых радостей добавил,

Чтобы только счастье изо дня в день

Тебя по жизни окружало,

Горел костер в доме твоем,

Жена тебя чтобы обожала,

Быть самым лучшим из людей,

Удачливым во всех свершеньях,

Желаем мы тебе, Андрей,

И поздравляем с днем ​​Ангела!

***

Я помолюсь за Андрея всем ангелам в мире

И попрошу василю в спелой ржи,

И попрошу здоровье и счастье для тебя,

Радости светлое, голубое небо.

Я попрошу тебе только веры и силы,

Чтобы беды тебя не смели, не скосили.

Я попрошу для тебя силы крица и стали,

Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.

Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,

Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.

***

С днем ​​ангела, Андрей!

Я хочу тебе сказать:

Будь сегодня веселее,

Надо праздник создавать!

Привлекай к себе успех,

Да будет он с тобой всегда.

Раздавай улыбки и улыбку,

И станет вдруг хорошей судьбой!

Пожелаю тебе рай:

Мир в семье, доход в делах,

Все что хочешь – отыщи,

Прямо в жизни, а не в мечтах!

***

Праздников в мире много.

Именины – также праздник –

Милейше всех:

Подарки и пирог –

Все Андрей, все – для тебя.

Заглядывает ангел с неба

На твой веселый праздник

И будто хочет напомнить,

Что святой у тебя есть

По имени, как и твое.

Он тебя оберегает,

Любит и предостерегает:

Любим будь и людям и Богу,

Не сторонись своего святого –

И каждый свой день именин

Отпразднуй вместе с ним.