31 октября отмечают день Ангела Андрея. Православная церковь чествует разных святых ежедневно. Люди с именами святых отмечают свой День Ангела. Доброй приметой считается выбрать имя для ребенка из церковного календаря. Таким образом у нее появится свой Ангел-хранитель.
Если в вашем окружении есть носители этого имени, не забудьте поздравить их. Факты ICTV подготовили поздравление с днем ангела Андрея в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Андрея в открытках
Поздравление с днем ангела Андрея в СМС
В день Ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье
И пусть тебя хранит Бог!
От твоих помыслов и действий,
И пусть всегда ценят люди
Тебя и дела твои, Андрей.
Будь мужественным, радуй своих ближних,
Того, кто рядом, понимай.
И ангел в белой одежде.
Пусть бережет тебя, Андрей!
Со дня рождения до зрелых лет.
Твой Ангел является надежным телохранителем.
Он пожалуйста, он любовь, он мир.
Да будет рядом он всегда, как солнце.
***
Андрей, приветствуя Тебя сегодня,
Сказать хочу снова и снова,
Пусть всегда живут с Тобой
Надежда, Вера и Любовь.
Пусть добрый Ангел с небес
Защищает и не разочарует,
И удивительных тысячи чудес
В жизни твоей Тебе дарит.
***
Дорогой наш, любимый Андрей!
Сегодня мы сюда собрались
Со всех краев и областей,
Тебя порадовать старались.
Ведь сейчас очень важный день.
Ты ровно на год стал мудрее,
И новых нужных знаний тень
Твой лоб украсила посильнее.
Ты многое уже достиг,
Стал мудрым человеком и отличным другом,
Прочитал немало разных книг,
В себе умножил силу духа.
Желаем, чтобы новые победы
Тебе грядущий год добавил,
Чтобы защитил тебя от бед,
А светлых радостей добавил,
Чтобы только счастье изо дня в день
Тебя по жизни окружало,
Горел костер в доме твоем,
Жена тебя чтобы обожала,
Быть самым лучшим из людей,
Удачливым во всех свершеньях,
Желаем мы тебе, Андрей,
И поздравляем с днем Ангела!
***
Я помолюсь за Андрея всем ангелам в мире
И попрошу василю в спелой ржи,
И попрошу здоровье и счастье для тебя,
Радости светлое, голубое небо.
Я попрошу тебе только веры и силы,
Чтобы беды тебя не смели, не скосили.
Я попрошу для тебя силы крица и стали,
Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.
Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,
Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.
***
С днем ангела, Андрей!
Я хочу тебе сказать:
Будь сегодня веселее,
Надо праздник создавать!
Привлекай к себе успех,
Да будет он с тобой всегда.
Раздавай улыбки и улыбку,
И станет вдруг хорошей судьбой!
Пожелаю тебе рай:
Мир в семье, доход в делах,
Все что хочешь – отыщи,
Прямо в жизни, а не в мечтах!
***
Праздников в мире много.
Именины – также праздник –
Милейше всех:
Подарки и пирог –
Все Андрей, все – для тебя.
Заглядывает ангел с неба
На твой веселый праздник
И будто хочет напомнить,
Что святой у тебя есть
По имени, как и твое.
Он тебя оберегает,
Любит и предостерегает:
Любим будь и людям и Богу,
Не сторонись своего святого –
И каждый свой день именин
Отпразднуй вместе с ним.