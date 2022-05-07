8 мая весь мир отмечает международный праздник — День матери. В 2022 году этот день приходится на воскресенье.
Этот день — очередной повод выразить свою любовь самому важному человеку в этом мире. Самое время собраться вместе и провести день в кругу семьи за праздничным столом, или же тепло поздравить приятными словами.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем матери в стихах, которые порадуют и напомнят о значимости многих женщинам.
***
Только мама так может любить
Чисто, искренне, самозабвенно,
Все ошибки нам может простить
И на помощь придёт непременно.
Только маму дано так любить
Очень сильно, как только возможно,
Никогда не порвётся с ней нить,
Мама всех бриллиантов дороже!
***
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб все заветное сбылось.
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.
***
Целую, крепко обнимаю,
Тебе здоровья я желаю,
Пусть Бог всегда во всем поможет.
Мамуля, нет никого тебя дороже!
Большой любви, простого счастья,
Чтоб стороною шли ненастья.
Желаю много радости и сил,
Чтоб каждый день удачу приносил!
***
Мамуля, пусть твои глаза
Сияют, словно две звезды!
Пусть сердце верит в чудеса,
Ведь все исполнятся мечты!
Тебя люблю я, дорогая,
Ведь ты на свете всех родней!
Тебе всем сердцем я желаю
Много счастливых, ярких дней!
***
Желаю всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.
Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,
А ваши сердца чтоб тревоги не знали.
Пусть дети успехами радуют вас,
Пусть льется свет счастья из маминых глаз.
***
Быть мамою трудно, почетно и важно,
И это ценить должен в мире прям каждый,
Без мамы не будет тебя и меня,
Без мамы вообще и семья — не семья!
Здоровья желаю, тепла, уважения,
Иметь материнское счастье, терпение,
Удачу и радость, добро и любовь,
Чтоб грела, лелеяла Вас вновь и вновь!
***
В мае украинцы отмечают огромное количество праздников. Многие дни также являться важными для представителей различных профессий. К примеру, уже 12 мая будут отмечать Всемирный день медицинских сестер, а 20 числа — День банковских работников Украины. Ознакомиться с календарем праздников на май 2022 можно на Фактах ICTV.