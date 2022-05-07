8 мая весь мир отмечает международный праздник — День матери. В 2022 году этот день приходится на воскресенье.

Этот день — очередной повод выразить свою любовь самому важному человеку в этом мире. Самое время собраться вместе и провести день в кругу семьи за праздничным столом, или же тепло поздравить приятными словами.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем матери в стихах, которые порадуют и напомнят о значимости многих женщинам.

***

Только мама так может любить

Чисто, искренне, самозабвенно,

Все ошибки нам может простить

И на помощь придёт непременно.

Только маму дано так любить

Очень сильно, как только возможно,

Никогда не порвётся с ней нить,

Мама всех бриллиантов дороже!

***

Так хочется, чтоб на планете

Всем мамам счастливо жилось.

Всегда чтоб радовали дети,

Чтоб все заветное сбылось.

День матери — прекрасный праздник.

Всем мамам низкий наш поклон.

Пусть в их глазах сияет счастье,

Пусть будет чистым небосклон.

***

Целую, крепко обнимаю,

Тебе здоровья я желаю,

Пусть Бог всегда во всем поможет.

Мамуля, нет никого тебя дороже!

Большой любви, простого счастья,

Чтоб стороною шли ненастья.

Желаю много радости и сил,

Чтоб каждый день удачу приносил!

***

Мамуля, пусть твои глаза

Сияют, словно две звезды!

Пусть сердце верит в чудеса,

Ведь все исполнятся мечты!

Тебя люблю я, дорогая,

Ведь ты на свете всех родней!

Тебе всем сердцем я желаю

Много счастливых, ярких дней!

***

Желаю всем мамам на этой планете,

Чтоб были здоровы и счастливы дети,

Шутили, смеялись, заливисто пели,

Стремились, старались, учиться хотели.

Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,

А ваши сердца чтоб тревоги не знали.

Пусть дети успехами радуют вас,

Пусть льется свет счастья из маминых глаз.

***

Быть мамою трудно, почетно и важно,

И это ценить должен в мире прям каждый,

Без мамы не будет тебя и меня,

Без мамы вообще и семья — не семья!

Здоровья желаю, тепла, уважения,

Иметь материнское счастье, терпение,

Удачу и радость, добро и любовь,

Чтоб грела, лелеяла Вас вновь и вновь!

***

В мае украинцы отмечают огромное количество праздников. Многие дни также являться важными для представителей различных профессий. К примеру, уже 12 мая будут отмечать Всемирный день медицинских сестер, а 20 числа — День банковских работников Украины. Ознакомиться с календарем праздников на май 2022 можно на Фактах ICTV.