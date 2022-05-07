8 травня весь світ відзначає міжнародне свято – День матері. 2022 року цей день припадає на неділю.

Цей день – черговий привід висловити своє кохання найважливішій людині у цьому світі. Саме час зібратися разом і провести день у родинному колі за святковим столом, або ж тепло привітати приємними словами.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем матері у віршах, які порадують та нагадають про значущість багатьох жінок.

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров’я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай Вас пам’ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов’ї,

Бажаєм Вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров’я і миру

в домі твоєму завжди!

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

***

Хай Вас обминають невдачі і грози,

Хай тільки від радості з’являються сльози,

Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,

А Бог хай дарує многії літа!

***

Вас щиро вітає вся наша родина,

Матусю рідненька, матусю єдина,

Усі ми вас любим і всі поважаємо,

Усі ми вам щастя, здоров’я бажаємо.

***

Я гілочку мімози

Поставлю на вікні,

І квіточки жовтенькі

Всміхаються мені!

Велика таємниця

Існує поміж нами:

Цю гілочку мімози

Я подарую мамі.

***

Хто розкаже мені казку?

Хто щедріший всіх на ласку?

Ти, матусю, наймиліша!

В цілім світі найрідніша!

Хто нас ніжить і голубить,

пестить, гладить, ніжно й любо

пригортає до серденька?

Ти, моя найкраща ненька!

***

У травні українці відзначають величезну кількість свят. Багато днів також є важливими для представників різних професій. Наприклад, вже 12 травня відзначатимуть Всесвітній день медичних сестер, а 20 числа – День банківських працівників України. Ознайомитися з повним календарем свят на травень 2022 року можна на Фактах ICTV.