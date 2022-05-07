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Ціннішого нікого немає: найкращі привітання з Днем матері у віршах

7 Травня 2022, 10:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мама и дочь

8 травня весь світ відзначає міжнародне свято – День матері. 2022 року цей день припадає на неділю.

Цей день – черговий привід висловити своє кохання найважливішій людині у цьому світі. Саме час зібратися разом і провести день у родинному колі за святковим столом, або ж тепло привітати приємними словами.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем матері у віршах, які порадують та нагадають про значущість багатьох жінок.

***

В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!

Від Бога – здоров’я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,

Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.

Нехай Вас пам’ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов’ї,
Бажаєм Вам за сто в здоров’ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!

***

Матінко люба, зозуленько мила,
Щирі вітання тобі!
Зичу я щастя, здоров’я і миру
в домі твоєму завжди!

***

Спасибі за ласку, за щире тепло
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!

***

Хай Вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від радості з’являються сльози,
Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!

***
Вас щиро вітає вся наша родина,
Матусю рідненька, матусю єдина,
Усі ми вас любим і всі поважаємо,
Усі ми вам щастя, здоров’я бажаємо.

***

Я гілочку мімози
Поставлю на вікні,
І квіточки жовтенькі
Всміхаються мені!
Велика таємниця
Існує поміж нами:
Цю гілочку мімози
Я подарую мамі.

***

Хто розкаже мені казку?
Хто щедріший всіх на ласку?
Ти, матусю, наймиліша!
В цілім світі найрідніша!
Хто нас ніжить і голубить,
пестить, гладить, ніжно й любо
пригортає до серденька?
Ти, моя найкраща ненька!

***

У травні українці відзначають величезну кількість свят. Багато днів також є важливими для представників різних професій. Наприклад, вже 12 травня відзначатимуть Всесвітній день медичних сестер, а 20 числа – День банківських працівників України. Ознайомитися з повним календарем свят на травень 2022 року можна на Фактах ICTV.

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Теги
День матері, Привітання зі святами
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