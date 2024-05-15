В лунном календаре на май 2024 года есть немало благоприятных дней, во время которых можно отправляться в путешествие и браться за новые дела.

Однако в последнем месяце весны будут периоды, когда лучше посвятить время себе и воздержаться от принятия важных решений. Факты ICTV публикуют лунный календарь на май 2024 года, чтобы вы могли грамотно построить планы.

Фазы Луны в мае 2024 года

1-7 мая — убывающая Луна.

8 мая — новая Луна.

9-22 мая — растущая Луна.

23 мая — полнолуние.

24-31 мая — убывающая Луна.

Лунный календарь на май 2024: благоприятные дни

Согласно лунному календарю на май 2024, благоприятные дни приходятся на 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30 числа.

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2 мая

День идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием, оптимальное время для подведения итогов.

9 мая

Можно строить планы и браться за новые проекты. Любые финансовые операции или сделки с ценными бумагами пройдут удачно. Могут появиться новые связи и знакомства.

14 мая

День подходит для общения и развлечений. Ваши идеи могут получить поддержку со стороны других людей. Физические нагрузки в этот день пойдут только на пользу.

21 мая

Благоприятное время для принятия важных решений, осуществления запланированных дел и решения проблем. Дела, требующие большой активности, будут даваться легко. В этот день можно переезжать и менять вид деятельности.

22 мая

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов. В этот период полезно начинать новые тренировки.

25 мая

Благоприятный период для решения проблем, связанных с юриспруденцией и правовыми вопросами. Любые бюрократические дела будут решаться на удивление легко. В отношениях — время сближения и романтики.

28 мая

Удачный день для любой умственной и творческой деятельности. Неплохо будут идти дела с недвижимостью, общественной и политической деятельностью.

29 мая

День творческой и физической активности, полезная коллективная работа, разнообразные поездки. Не будут лишними водные процедуры и тренировки.

30 мая

Удачный день для саморефлексии, отдыха, можно строить планы на будущее. Общение с партнерами и друзьями пройдет в позитивном русле.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на май 2024 года

Благоприятные дни для путешествий: 10, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 30.

Благоприятные дни для новых начинаний: 6, 10, 18, 22, 29.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 6, 16, 18, 22, 29, 30.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 7, 10, 14, 22, 25, 29, 30, 31.

Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтических): 3, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31.

Благоприятные дни для похода к врачу: 10, 15, 18, 22, 25, 29.

Неблагоприятные дни в мае 2024 года