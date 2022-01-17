Православная церковь Украины развеяла миф о купании в проруби на Крещение. Традиция купания в проруби не имеет ничего общего со смыванием грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения.

Священники освящают воду открытых водоемов в праздник Богоявления не для того, чтобы в ней купаться, а саму воду освящают отнюдь не ионы погружающегося в нее серебра креста.

По Евангелию, во время погружения в воды Иордана, Спаситель освятил их и благословил для нас Таинство Крещения как необходимое условие для спасения. Он сошел в воды Иордана не для очищения от личного греха, а чтобы взять на себя грехи человечества и дать нам возможность спастись.

— Так как грешные люди могут “подражать” Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно “подражают”? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, “подогреваться” спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду. И почему-то “обязательно надо” погрузиться трижды и перекреститься перед погружением…

В церкви напомнили, что зимой вода в реке Иордан достигает 12-16° тепла, она не является ледяной, что провоцирует стресс для организма. Купаться в проруби не подготовленным для этого людям – рискованно.

— А что касается “смывания” грехов, то напомним: погружение в прорубь не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы ее вылечить, нужно сначала ее обнаружить, от всего сердца покаяться и измениться с помощью Божией и через Таинства Церкви.

Если вы все же хотите лезть в прорубь на Крещение, то делайте это с умом, чтобы не навредить здоровью. Необходимо посоветоваться с врачом, а также закаляться с помощью холодного душа.

Детальнее о том, как правильно купаться на Крещение — читайте на Фактах ICTV.