Вознесение Господне — одно из величайших таинств, относящееся к 12 главным церковным праздникам. Этот праздник также называют Вшествием и Вознесением.

Когда Вознесение Господне 2023

Вознесение Господне не имеет фиксированной даты, однако всегда приходится на четверг. Празднуют этот день через 40 суток после Пасхи.

В 2023 году Вознесение Господне будут отмечать 26 мая.

Что означает праздник Вознесения

Вознесение Господне приурочено библейскому событию. Иисус Христос после своего Воскресения вознесся на небеса. Поэтому этот праздник символизирует победу над смертью.

По библейским рассказам, Иисус Христос после воскресения провел на земле 40 дней. На последний день святой собрал апостолов на горе Елеон в Вифании. Там Он благословил своих последователей и вознесся на небеса в Рай.

Присутствующие увидели ангелов, которые сообщили, что Господь еще вернется.

Что нельзя делать на Вознесение 2023 года

В праздник Вознесения существуют свои традиции и запреты. В этот день нельзя:

венчаться;

ссориться;

ругаться;

отказывать нуждающимся;

посещать кладбище;

поминать умерших;

скорбеть и тому подобное.

Что делать на Вознесение 2023

Накануне праздника начинаются торжественные богослужения. Поэтому в этот день принято идти в церковь и молиться. Также нужно посещать близких и помогать нуждающимся.