Что такое Благодатный огонь

Благодатный огонь – это огонь, который выносят из Гроба Господня на особом богослужении в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Вынесение огня символизирует выход из Гроба света истинного, то есть Иисуса Христа.