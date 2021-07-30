День системного администратора отмечают ежегодно в последнюю пятницу июля. В 2021 году праздник пришелся на 30 число.

Не забудьте поздравить всех причастных к профессии системного администратора, без которой тяжело представить любую современную компанию.

Для этого Факты ICTV собрали поздравления в СМС с Днем системного администратора.

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Без админа никуда! В ваших руках вся ответственность за информационную безопасность и программное обеспечение. Желаю, чтобы ваш труд ценился по достоинству. Чтобы ни один хакер не смог прорваться в ваше пространство и ни единый сбой не подвел. С праздником!

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День системного администратора

Мы сегодня отметить хотим.

И дана специальность не каждому.

Это снова мы всем повторим!

Мы желаем успехов вам творческих,

Мы желаем вам веры в себя.

И не будем желать одиночества.

Нам не нужно оно никогда!

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С Днем системного администратора! Желаю, чтобы кабели были не спутанными, баги отсутствовали, а все программы работали, как швейцарские часы!

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Все системы ты наладишь,

Ведь с компьютерами ладишь.

Установишь и настроишь,

Всем работникам поможешь!

С днем админов поздравляю,

Крупной премии желаю,

Чтоб за все свои труды

Отдохнул отменно ты!

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С праздником! Желаю, чтобы в жизни не было сбоев, провисов и багов. Пускай мониторы приветливо светятся, вирусы и ошибки лечатся, вопросы легко решаются. Здоровья вам и побольше сил, чтобы каждый из вас легко любого трояна победил.

Основание праздника День системного администратора приписывают американцу Тэду Кекатосу, который работал системным администратором в Чикаго. Впервые его отметили в 2000 году.

Системный администратор занимается обеспечением штатной работы компьютерной техники, сети и программного обеспечения.

Об этой профессии говорят, как о медиках – если все работает, то о системном администраторе не вспоминают, а в случае поломки о нем резко вспоминают. Детальнее об истории Дня системного администратора — читайте на Фактах ICTV.