День системного администратора отмечают ежегодно в последнюю пятницу июля. В 2021 году праздник пришелся на 30 число.
Не забудьте поздравить всех причастных к профессии системного администратора, без которой тяжело представить любую современную компанию.
Для этого Факты ICTV собрали поздравления в СМС с Днем системного администратора.
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Без админа никуда! В ваших руках вся ответственность за информационную безопасность и программное обеспечение. Желаю, чтобы ваш труд ценился по достоинству. Чтобы ни один хакер не смог прорваться в ваше пространство и ни единый сбой не подвел. С праздником!
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День системного администратора
Мы сегодня отметить хотим.
И дана специальность не каждому.
Это снова мы всем повторим!
Мы желаем успехов вам творческих,
Мы желаем вам веры в себя.
И не будем желать одиночества.
Нам не нужно оно никогда!
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С Днем системного администратора! Желаю, чтобы кабели были не спутанными, баги отсутствовали, а все программы работали, как швейцарские часы!
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Все системы ты наладишь,
Ведь с компьютерами ладишь.
Установишь и настроишь,
Всем работникам поможешь!
С днем админов поздравляю,
Крупной премии желаю,
Чтоб за все свои труды
Отдохнул отменно ты!
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С праздником! Желаю, чтобы в жизни не было сбоев, провисов и багов. Пускай мониторы приветливо светятся, вирусы и ошибки лечатся, вопросы легко решаются. Здоровья вам и побольше сил, чтобы каждый из вас легко любого трояна победил.
Основание праздника День системного администратора приписывают американцу Тэду Кекатосу, который работал системным администратором в Чикаго. Впервые его отметили в 2000 году.
Системный администратор занимается обеспечением штатной работы компьютерной техники, сети и программного обеспечения.
Об этой профессии говорят, как о медиках – если все работает, то о системном администраторе не вспоминают, а в случае поломки о нем резко вспоминают. Детальнее об истории Дня системного администратора — читайте на Фактах ICTV.