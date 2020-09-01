3 сентября — это одна из самых популярных песен Михаила Шуфутинского, которая спустя годы не теряет своей популярности и обрастает каверами и фотожабами.

Совсем скоро все перевернут календарь, увидят там 3 сентября и вспомнят строки из этой песни, потому Факты ICTV подготовили для вас подборку мемов об этой песне.

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Легендарная песня Михаила Шуфутинского 3 сентября впервые была исполнена в 1994 году, но даже сейчас не теряет своей популярности.

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