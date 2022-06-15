Народный артист Украины Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится к следующей.
О состоянии здоровья Вертинского сообщил Молодой театр.
– Наша театральная семья обращается к вам с просьбой о помощи. Наш дорогой друг и ваш любимый актер Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится к следующей. Семья актера нуждается в финансовой поддержке. Будем благодарны за любую помощь.
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Реквизиты для помощи: 5375 4115 0404 9607 (ПриватБанк), Вертинская Ксения.