Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Вертинский перенес сложную операцию на сердце – семья актера просит о помощи

15 июня 2022, 22:19
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці

Народный артист Украины Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится к следующей.

О состоянии здоровья Вертинского сообщил Молодой театр.

– Наша театральная семья обращается к вам с просьбой о помощи. Наш дорогой друг и ваш любимый актер Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится к следующей. Семья актера нуждается в финансовой поддержке. Будем благодарны за любую помощь.

 

Сейчас смотрят

Реквизиты для помощи: 5375 4115 0404 9607 (ПриватБанк), Вертинская Ксения.

Теги
Олексій Вертинський
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь