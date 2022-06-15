Народный артист Украины Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится к следующей.

О состоянии здоровья Вертинского сообщил Молодой театр.

– Наша театральная семья обращается к вам с просьбой о помощи. Наш дорогой друг и ваш любимый актер Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится к следующей. Семья актера нуждается в финансовой поддержке. Будем благодарны за любую помощь.