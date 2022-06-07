Финский и российский актер, известный ролью в фильме Особенности национальной охоты, Вилле Хаапасало закрыл ресторан советской кухни Давай-давай в центре Хельсинки. Телеведущий заявил, что причиной этому война в Украине.
Об этом сообщается в Helsingin Sanomat.
— Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана бестактна, — заявил Вилле.
Заведение открылось в октябре 2021 года — оно было оформлено в советском стиле, это касалось и меню.
Но стоять на месте Хаапасало не стал — он уже анонсировал изменения в своем бизнесе, которые помогут подстроиться под нынешние реалии.
— Сейчас я разрабатываю новую концепцию. Думаю, мы сможем открыться в начале осени и станем еще лучше, – добавил звезда.
Известно, что часть заработанных средств в ресторане Давай-давай шли на помощь Украине.
Вилле стал известен благодаря роли в фильме Особенности национальной охоты. Также он успел поработать и с президентом Украины Владимиром Зеленским — они вместе снимались в фильме Любовь в большом городе в 2009 году.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво активно использует свои рестораны для приготовления еды всем тем, кто в этом нуждается на фоне войны. Заведения оперативно готовят обеды для армии, полиции, территориальной обороне и пенсионеров.