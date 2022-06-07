Финский и российский актер, известный ролью в фильме Особенности национальной охоты, Вилле Хаапасало закрыл ресторан советской кухни Давай-давай в центре Хельсинки. Телеведущий заявил, что причиной этому война в Украине.

Об этом сообщается в Helsingin Sanomat.

— Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана бестактна, — заявил Вилле.

Заведение открылось в октябре 2021 года — оно было оформлено в советском стиле, это касалось и меню.

Сейчас смотрят

Но стоять на месте Хаапасало не стал — он уже анонсировал изменения в своем бизнесе, которые помогут подстроиться под нынешние реалии.

— Сейчас я разрабатываю новую концепцию. Думаю, мы сможем открыться в начале осени и станем еще лучше, – добавил звезда.

Известно, что часть заработанных средств в ресторане Давай-давай шли на помощь Украине.

Вилле стал известен благодаря роли в фильме Особенности национальной охоты. Также он успел поработать и с президентом Украины Владимиром Зеленским — они вместе снимались в фильме Любовь в большом городе в 2009 году.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво активно использует свои рестораны для приготовления еды всем тем, кто в этом нуждается на фоне войны. Заведения оперативно готовят обеды для армии, полиции, территориальной обороне и пенсионеров.