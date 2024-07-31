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Фото Персоны

Снова короткая прическа: Владимир Дантес слегка сменил образ

31 июля 2024, 13:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Володимир Дантес

Певец Владимир Дантес поделился с поклонниками изменениями в своей внешности. Так, артист сменил немного прическу.

Дантес показался с короткой стрижкой

В Instagram-stories Дантес показал свое свежее фото, на котором предстал в слегка новом образе. На селфи, сделанном в зеркале, он позирует в черной спортивной кофте и с новой прической. Исполнитель отрезал свои длинные волосы, сделав стрижку немного короче.

Дантес показався з короткою стрижкою

Фото: Володимир Дантес / Instagram

— Снова короткая прическа, — написал под фото Владимир.

Кудрявая шевелюра — неотъемлемая часть образа Дантеса, а потому, очевидно, артист никогда не откажется от нее. К тому же она очень ему идет.

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