Певец Владимир Дантес поделился с поклонниками изменениями в своей внешности. Так, артист сменил немного прическу.

Дантес показался с короткой стрижкой

В Instagram-stories Дантес показал свое свежее фото, на котором предстал в слегка новом образе. На селфи, сделанном в зеркале, он позирует в черной спортивной кофте и с новой прической. Исполнитель отрезал свои длинные волосы, сделав стрижку немного короче.

— Снова короткая прическа, — написал под фото Владимир.

Кудрявая шевелюра — неотъемлемая часть образа Дантеса, а потому, очевидно, артист никогда не откажется от нее. К тому же она очень ему идет.