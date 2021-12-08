Украинская группа ВИА Гра представила клип на трек Манекен. Впервые за 8 лет новую видеоработу для коллектива снял режиссер Алан Бадоев.

В клипе участницы группы предстали в откровенных костюмах, демонстрируя свои стройные фигуры. Ролик насыщен динамической хореографией.

Автором и композитором нового трека традиционно является продюсер группы Константин Меладзе. В песне Манекен участницы ВИА Гры поют о безответной любви с первого взгляда.

Пользователи сети отметили, что сотрудничество с Аланом Бадоевым пошло коллективу на пользу, ведь клип получился ярким и стильным.

Песня офигенная! Наконец-то новые песни ВИА Гра стали хитовыми, как в старых составах группы.

Это бомба. Актерская игра, танцевальные связки, образы и задумка.

Наконец-то ВИА Гра стала ВИА Грой… Бадоев творит чудеса, клип бомба, даже кучерявая понравилась, как не странно. Дальнейшие работы должны быть только с Бадоевым.

Да, Бадоев творит чудеса. Девушки все преобразились.

Дорого, вкусно, стильно. Бадоев гениальный!

2021 год: мы выжили и все еще поем ВИА Гру.

Это лучшее из последних премьер. Съемка 10 из 10.

Слова, мотив, смысл – все на высоте. А клип – как маленький фильм-сказка.

Девчонки, какие вы здесь яркие, красивые, сексуальные! Клип, песня, голоса – все отлично! – пишут в комментариях.

Напомним, что группа ВИА Гра была создана в 2000 году в Киеве. За 21 год существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

6 ноября 2020 года продюсер группы Константин Меладзе представил новый состав ВИА Гры. К солистке Ульяне Синецкой, которая выступала в коллективе с сентября 2018 года, присоединились певицы Ксения Попова и София Тарасова.

Обе артистки родом из Украины. Ранее Ксения участвовала в шоу Х-фактор 8, а София начала свою творческую деятельность в проекте Голос Дети.

Первой общей песней обновленного состава ВИА Гры стала композиция Рикошет.