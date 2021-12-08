Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

Бадоев творит чудеса: ВИА Гра представила клип на трек Манекен

8 декабря 2021, 11:33
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
ВІА Гра

Украинская группа ВИА Гра представила клип на трек Манекен. Впервые за 8 лет новую видеоработу для коллектива снял режиссер Алан Бадоев.

В клипе участницы группы предстали в откровенных костюмах, демонстрируя свои стройные фигуры. Ролик насыщен динамической хореографией.

Автором и композитором нового трека традиционно является продюсер группы Константин Меладзе. В песне Манекен участницы ВИА Гры поют о безответной любви с первого взгляда.

Пользователи сети отметили, что сотрудничество с Аланом Бадоевым пошло коллективу на пользу, ведь клип получился ярким и стильным.

  • Песня офигенная! Наконец-то новые песни ВИА Гра стали хитовыми, как в старых составах группы.
  • Это бомба. Актерская игра, танцевальные связки, образы и задумка.
  • Наконец-то ВИА Гра стала ВИА Грой… Бадоев творит чудеса, клип бомба, даже кучерявая понравилась, как не странно. Дальнейшие работы должны быть только с Бадоевым.
  • Да, Бадоев творит чудеса. Девушки все преобразились.
  • Дорого, вкусно, стильно. Бадоев гениальный!
  • 2021 год: мы выжили и все еще поем ВИА Гру.
  • Это лучшее из последних премьер. Съемка 10 из 10.
  • Слова, мотив, смысл – все на высоте. А клип – как маленький фильм-сказка.
  • Девчонки, какие вы здесь яркие, красивые, сексуальные! Клип, песня, голоса – все отлично! – пишут в комментариях.

Напомним, что группа ВИА Гра была создана в 2000 году в Киеве. За 21 год существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

6 ноября 2020 года продюсер группы Константин Меладзе представил новый состав ВИА Гры. К солистке Ульяне Синецкой, которая выступала в коллективе с сентября 2018 года, присоединились певицы Ксения Попова и София Тарасова.

Обе артистки родом из Украины. Ранее Ксения участвовала в шоу Х-фактор 8, а София начала свою творческую деятельность в проекте Голос Дети.

Первой общей песней обновленного состава ВИА Гры стала композиция Рикошет.

Читайте также:
Бадоев творит чудеса: ВИА Гра представила клип на трек МанекенМы — уникальный состав: новые участницы ВИА Гра о карьерных планах группы

Теги
ВІА Гра
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка