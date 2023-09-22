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Персоны

Звезды сошлись: Рами Малек и Эмма Коррин встречаются

22 сентября 2023, 12:23
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Рамі Малек Еммі Коррін
Источник: Getty Images

Звезда Богемской рапсодии Рами Малек впервые публично подтвердил роман со звездой сериала Корона Эммой Коррин. Знаменитостей вместе увидели в лондонском парке, куда они вышли, чтобы выгулять собаку.

По словам посетителей парка, пара явно наслаждалась прогулкой и компанией друг друга. Знаменитости обнимались и несколько раз поцеловались. Малек надел в парк синюю бейсболку, свитер и джинсы. Коротко подстриженная Коррин куталась в уютный длинный темно-серый тренч и держала в руках устройство, чтобы бросать мячики четверолапому любимцу.

Эмма Коррин на 15 лет моложе Рами Малека. Актриса, сыгравшая принцессу Диану в четвертом сезоне сериала Корона, называет себя небинарной персоной. Малек до этого пять лет был в отношениях с актрисой Люси Бойтон. Пара рассталась летом этого года.

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Ранее Рами Малек и Эмма Коррин уже попадали на глаза публике. Их видели за объятиями в одном из ресторанов в графстве Кент. Посетители заведения рассказывали, что знаменитости увлеченно общались и не обращали ни на кого внимания.

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Источник
Daily Mail
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Эмма Коррин Рами Малек
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