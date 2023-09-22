Зірка Богемської рапсодії Рамі Малек вперше публічно підтвердив роман із зіркою серіалу Корона Еммою Коррін. Знаменитостей разом побачили у лондонському парку, куди вони вийшли, щоби вигуляти песика.

За словами відвідувачів парку, пара явно насолоджувалася прогулянкою та компанією одне одного. Знаменитості обіймалися та кілька разів поцілувалися. Малек вдягнув до парку синю бейсболку, светр та джинси. Коротко підстрижена Коррін куталась у затишний довгий темно-сірий тренч і тримала в руках пристрій, щоби кидати мʼячики чотирилапому улюбленцю.

Емма Коррін на 15 років молодша за Рамі Малека. Акторка, що зіграла принцесу Діану у четвертому сезоні серіалу Корона, назвиває себе небінарною персоною. Малек до цього пʼять років був у стосунках із акторкою Люсі Бойтон. Пара розішлася влітку цього року.

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Раніше Рамі Малек та Емма Коррін вже потрапляли на очі публіці. Їх бачили за обіймами в одному з ресторанів у графстві Кент. Відвідувачі закладу розповідали, що знаменитості захоплено спілкувалися та не звертали ні на кого уваги.