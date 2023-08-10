Актриса Дизель Шоу Виктория Булитко после укуса клеща заразилась болезнью Лайма. Об этом артистка рассказала в своем Instagram, отметив, что произошло это во время отдыха в Карпатах.

По словам Булитко, месяц назад она отдыхала на Закарпатье с друзьями. Когда они с коллегой Евгением Сморигиным пошли за грибами, где-то в этот момент ее укусил клещ. Паразита врачи достали, но анализы сдавать Виктория не спешила.

Настойчивость друзей убедила Булитко все-таки пойти в больницу и сдать анализы, которые показали, что все в норме.

— Приблизительно в то время, как пошла сдавать анализы, мне показалось, что меня укусил комар. Оно чешется, я почесала. А потом пятно начало больше раздуваться. И так один день, второй, а этих укусов, типа комариных, появляется все больше и больше. Если не чешешь, они пропадают. Потом появляются еще. Я уже поменяла постель, думала, может, аллергия на порошок. И тут я понимаю, что что-то не то, — поделилась Виктория.

После ей диагностировали борелиоз — болезнь Лайма. Теперь Булитко вынуждена пить курс антибиотиков.

К слову, чем обработать укус клеща и как правильно его вытащить — читайте на Факты.Здоровье.

Фото: Виктория Булитко