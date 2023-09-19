Певица и модель Даша Астафьева показала, как отдыхает в Карпатах. Звезде нравится быть наедине с природой, и при этом выбирает различные активности.

К примеру, в Instagram она показала, как она бродит по лесу и собирает грибы. Артистка умело находит их посреди мха, веток, листьев и травы, а также мастерски срезает их.

— Отдельное удовольствие найти таких малышей и с целых сварить юшку, — заявила певица.

Впрочем, такое хобби приносит не только удовольствие от ходьбы — из грибов Даша сделала суп, чем и похвасталась подписчикам.

Сейчас смотрят

Перед готовкой находку нужно помыть и порезать — с этим Астафьева также быстро справляется.

Результатом она поделилась с подписчиками.

— Наконец-то я знаю, как ее готовить, — добавила артистка.

Артистка также отдыхал в Карпатах и в апреле этого года. Тогда появились слухи о ее беременности, но спустя время она опровергла это.

Напомним, что ранее Астафьева заговорила о материнстве. Звезда отметила, что хочет стать мамой, но не уверена, что сейчас подходящее для этого время. Впрочем, обсуждала ли она этот вопрос со своим новым возлюбленным — неизвестно.