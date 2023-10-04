Украинский артист Андрей Данилко, создавший образ феерической Верки Сердючки, поделился архивным фотом с детства.

Фотографию артист выложил в ответ на поздравления. Андрей Данилко 2 октября отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет.

— Большое спасибо всем за поздравления! Не успеваю отвечать, — написал под снимком артист.

Фото он назвал Всегда на коне. В комментарии музыкант уточнил, что снимок сделали в Полтаве. Андрей Данилко точно не помнит, какой это был год, но предположил, что 1977-й. То есть на фотографии ему четыре года. Будущий артист сфотографирован в детском саду на новогодние праздники на деревянной лошадке-качалке.

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В комментариях отметились звездные подписчики Данилко. В частности, его поздравили Светлана Тарабарова, Юрий Горбунов, Даша Астафьева и Андрей Бедняков.

— Михалыч, будьте здоровы! Как надоест на коне сидеть — отдайте мне! Спасибо! — пошутил под фото Бедняков.

Поклонники Андрея Данилко от архивного снимка в восторге.

Какая классная фотка! Вот как посадили на коня в детстве, так и держится на коне! Вывод — фотозоны надо с детства выбирать, чтобы по жизни пошло все хорошо. Еще раз с днем рождения!

Какой милый здесь Андрюша! С днем рождения, мальчик!

С днем рождения, наш непревзойденный, любимый Андрей! Вдохновения, полных залов людей, юмора бесконечного, здоровья и скорейшей победы нам всем!

С днем рождения, обожаемый! С детства уважаю!

Поздравляем вас! Всего наилучшего! Очень вас люблю! Вы — прекрасный, открытый человек, наша гордость!

Сам Андрей Данилко признавался, что не планирует громкого праздника на юбилей. Артист мечтает, что война завершится и все украинцы вернутся домой.