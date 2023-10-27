Американская певица Тейлор Свифт официально стала миллиардером на фоне тура Eras Tour в 20230 году. Сейчас капитал звезды оценивается в $1,1 млрд.

На фоне 146-дневного турне ВВП США поднимется на $4,3 млрд.

Свифт стала одной из немногих артистов, которая смогла преодолеть отметку в $1 млрд. Стоит отметить, что ее заработки идут только с ее музыкального творчества — это роялти с песен на музыкальных платформах, биллеты на концерты и мерч. В отличие от других знаменитостей, у нее нет бренда с косметикой или модной одеждой.

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Сейчас певица имеет недвижимости на $80 млн. Ожидается, что капитал Свифт заметно возрастет на фоне проката фильма Eras Tour о ее туре, который вышел 13 октября. Примечательно, что картина установила рекорд в первые дни проката. За первые выходные он собрал почти $100 млн, и цифра продолжает расти. Изначально работу хотели показать только на территории Северной Америки, но популярность заставила Тейлор изменить свое мнение.

Впрочем, помимо музыки, у звезды есть успехи и в личной жизни — недавно Тейлор Свифт подвердила роман с футболистом. Ее возлюбленным оказался Трэвис Келс, артистка часто болеет за него на матчах, приводя на соревнования своих друзей.