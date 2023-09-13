Актер Дэниел Рэдклифф, известный иконическим воплощением роли мальчика, который выжил, может приобщиться к киновселенной Marvel. По словам инсайдера, кого именно сыграет Рэдклифф, неизвестно, ведь эту информацию держат в секрете.

Daniel Radcliffe has reportedly been cast in ‘DEADPOOL 3’ for a “secret role.” (via: @DanielRPK) pic.twitter.com/5BOJTbgxlm — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) September 10, 2023

В комментариях под постом некоторые из фанатов выражают сомнение по этому поводу, мол, в киноиндустрии продолжаются забастовки, поэтому кастинг никто не проводил. Однако автор сообщения заверил в надежности источника и добавил, что решение было принято еще до страйков.

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Поклонники комикс-франшизы уже размышляют над вариантами роли для Дэниела Рэдклиффа и предполагают, что он может воплотить образ Росомахи. Впрочем, сейчас это лишь теории, которые так щедро любят строить фанаты. Тем более ранее в Twitter исполнитель главной Райан Рейнольд сообщал, что Хью Джекман вернется в Дедпуле 3 именно в роли Росомахи.

Из-за забастовки сценаристов релиз фильма был перенесен на 3 мая 2024 года.

У ценителей киновселенной DC конкретики больше. Компания Warner Bros. презентовала первый тизер кинокомикса Аквамен и потерянное королевство (Aquaman and the Lost Kingdom).