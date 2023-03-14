14 марта в Украине отмечают День добровольца. Праздник призван почтить храбрых украинцев, добровольно вставших на защиту своей страны. Добровольческое движение в Украине имеет особенное значение еще со времен Революции достоинства.

Дата, кстати, также выбрана не случайно — именно 14 марта 2014 года первые добровольцы из самообороны Майдана прибыли на военный полигон в Новых Петровцах. Там был сформирован Первый добровольческий батальон, участвовавший в АТО на Донбассе.

С началом полномасштабного вторжения добровольческое движение приобрело совершенно иные масштабы. Более того, мир увидел невероятные примеры самоорганизации добровольцев. Чего только стоят истории сумской ТрО.

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Среди артистов и музыкантов также немало добровольцев, которые с первых дней стоят на защите страны: группа Бумбокс, в частности Андрей Хливнюк, Александр Положинский, Фагот, лидер группы O.Trovald Женя Галич, Tamerlan и другие.

Также в ряды ТрО вступила и группа Антитіла, в частности лидер коллектива Тарас Тополя, недавно выпустивший сингл Фортеця Бахмут.

В комментарии Фактам ICTV Тарас Тополя признался, что коллектив получил сильный фидбек от украинцев.

— Нам приходит очень много отзывов о песне Фортеця Бахмут. Чаще всего в социальных сетях: Instagram, Facebook. Военные отправляют в директ. В TikTok огромное количество видео снято под эту песню. Конечно, она нравится ребятам, потому что она честная. В ней переданы те ощущения, которые мы, группа Антитіла, проходили в течение полугода службы на передовой, на поле боя, — отметил Тополя.

Он добавил, что следует поддерживать тех музыкантов, которые ушли добровольцами на фронт.

— Я бы посоветовал послушать исполнителей, которые с нами с первого дня ушли на войну, вступили в 130 батальон территориальной обороны города Киева как добровольцы. Месяц назад были выведены из Бахмутского направления для восстановления в Киев. Это солист группы Нумер 482 Виталий Кириченко, солист группы Тінь Сонця Сергей Василюк. Я вам точно могу сказать, что эти ребята достойно исполнили свой гражданский долг. В тяжелейших ситуациях они не боялись, стояли и делали свою работу в окопах, под обстрелами, теряя друзей и прикрывая их спины. Отблагодарить можете, послушав их музыку, написав комментарий. Им будет приятно, – подчеркнул Тарас Тополя.

Кроме того, музыка дарит нам еще и определенную разрядку, воодушевление и возможность не сойти с ума. Факты ICTV поинтересовались у бойцов, какую музыку слушают на фронте. Спойлер: у вас получится неплохо обновить и свои плейлисты.

Кроме тех, кто дал разрешение на публикацию, были и военные, которые просто поделились своими предпочтениями. Учитывая это, можно сказать, что любимцами все равно остаются Kalush Orchestra и Skofka.

Боец с позывным Беня из 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев поделился своими предпочтениями: от Жадана и Собак до Структури щастя.

Техно-DJ Detcom, который с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину проходит службу в 206 батальоне ТрО Киева, рассказал, что сейчас ждет, пока его товарищ, исполнитель MRD из Норвегии, допишет свой куплет их совместного трека.

А пока он делится своим плейлистом, в котором, в частности, звучит и украинская исполнительница 90-х Руся.

Это, кстати, хороший индикатор. В 90-х был бум украинской песни, но в один момент мы все потеряли. Поэтому сейчас стоит догонять.

И куда же мы без группы Океан Эльзы, которая стала голосом и революций, и войны. Сегодня Святослав Вакарчук активно дает акустические концерты на фронте и прифронтовых городах. По крайней мере в плейлисте бойца с позывным Музыкант его песен не мало.

А вот в перечне любимых треков бойца с позывным Кот из 204 отдельного батальона территориальной обороны Киева больше украинского рока от Карна и Бумбокса.

Если хотите почитать больше историй военных, добровольно ушедших защищать Украину, переходите по ссылке на материал Оксаны Михайловой ко Дню украинского добровольца.

И в заключение не забывайте, что за страну нужно бороться, а слушать стоит только маму и качественные украинские песни.