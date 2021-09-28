Американського співака Роберта Келлі, більше відомого як R. Kelly, визнали винним у торгівлі людьми.
Артист використовував свій статус знаменитості для організації схеми сексуального насильства над жінками та дітьми впродовж двох десятиліть.
Проти Роберта позивалися 11 осіб, зокрема дев’ять жінок і двоє чоловіків. Впродовж шести тижнів вони розповідали у залі суду про сексуальне приниження і насильство, якого зазнали від Келлі.
У підсумку присяжні визнали співака винним за всіма пред’явленими йому звинуваченнями. 54-річному R. Kelly загрожує довічне ув’язнення.
За даними слідства, Келлі займався торгівлею жінками та дітьми з метою сексуальної експлуатації між різними штатами США.
Крім цього, він створював дитячу порнографію та організовував викрадення людей. Жертвами ставали його фанатки або співачки-початківці, яким артист пропонував допомогу для розвитку кар’єри.
– Їм не дозволяли їсти або користуватися ванною без дозволу Келлі, він контролював, який одяг вони носять, і змушував їх називати його “татом”, – повідомляє BBC.
За даними The Associated Press, присяжним показали відео, на яких Келлі займається сексом з жінками без їхньої згоди.
А на одному ролику були кадри, де жертва Келлі розмазувала на обличчі фекалії за порушення його правил.
Також артиста звинуватили в шахрайському одруженні з 15-річною співачкою Aaliya, яка загинула в авіакатастрофі у 2001 році у віці 22 років.