Американського співака Роберта Келлі, більше відомого як R. Kelly, визнали винним у торгівлі людьми.

Артист використовував свій статус знаменитості для організації схеми сексуального насильства над жінками та дітьми впродовж двох десятиліть.

Проти Роберта позивалися 11 осіб, зокрема дев’ять жінок і двоє чоловіків. Впродовж шести тижнів вони розповідали у залі суду про сексуальне приниження і насильство, якого зазнали від Келлі.

У підсумку присяжні визнали співака винним за всіма пред’явленими йому звинуваченнями. 54-річному R. Kelly загрожує довічне ув’язнення.

За даними слідства, Келлі займався торгівлею жінками та дітьми з метою сексуальної експлуатації між різними штатами США.

Крім цього, він створював дитячу порнографію та організовував викрадення людей. Жертвами ставали його фанатки або співачки-початківці, яким артист пропонував допомогу для розвитку кар’єри.

Після того, як дівчата погоджувалися на співпрацю, вони опинялися в пастці і були змушені дотримуватися так званих “правил Роба”. А за порушення їх жорстоко карали.

– Їм не дозволяли їсти або користуватися ванною без дозволу Келлі, він контролював, який одяг вони носять, і змушував їх називати його “татом”, – повідомляє BBC.

За даними The Associated Press, присяжним показали відео, на яких Келлі займається сексом з жінками без їхньої згоди.

А на одному ролику були кадри, де жертва Келлі розмазувала на обличчі фекалії за порушення його правил.

Також артиста звинуватили в шахрайському одруженні з 15-річною співачкою Aaliya, яка загинула в авіакатастрофі у 2001 році у віці 22 років.