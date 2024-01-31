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Евровидение 2024: в каком полуфинале будет выступать Украина

31 января 2024, 09:39
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Євробачення 2023
Источник: Getty Images

Организаторы Евровидения 2024 провели жеребьевку, которая определила, в каком полуфинале будет выступать каждая страна-участница.

В каком полуфинале Евровидения 2024 будет выступать Украина

Согласно результатам, представитель Украины выйдет на сцену в первой половине первого полуфинала, который состоится во вторник, 7 мая. Вместе с Украиной в первой части шоу будут выступать:

  • Кипр,
  • Польша,
  • Сербия,
  • Литва,
  • Хорватия,
  • Ирландия.

Во второй половине первого полуфинала на сцену выйдут:

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  • Словения,
  • Исландия,
  • Финляндия,
  • Португалия,
  • Люксембург,
  • Австралия,
  • Азербайджан,
  • Молдова.
Євробачення 2024 - перший півфінал

Фото: Eurovision Song Contest

Второй полуфинал Евровидения 2024 состоится в четверг, 9 мая. В первой половине шоу будут выступать представители таких стран:

  • Австрия,
  • Мальта,
  • Швейцария,
  • Греция,
  • Чехия,
  • Албания,
  • Дания,
  • Армения.

Во второй половине на сцену выйдут:

  • Израиль,
  • Эстония,
  • Грузия,
  • Нидерланды,
  • Норвегия,
  • Латвия,
  • Сан-Марино,
  • Бельгия.
Євробачення 2024 - другий півфінал

Фото: Eurovision Song Contest

Точный порядок выступлений стран-участниц будет определен позже.

Страны “большой пятерки” (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также Швеция, которая в этом году принимает конкурс — будут выступать сразу в гранд-финале, который запланирован на субботу, 11 мая.

Представителя Украины на Евровидении 2024 выберут 3 февраля в финале Национального отбора. Все песни и порядок выступления участников — смотрите в нашем материале.

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Eurovision
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