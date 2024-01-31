Организаторы Евровидения 2024 провели жеребьевку, которая определила, в каком полуфинале будет выступать каждая страна-участница.
В каком полуфинале Евровидения 2024 будет выступать Украина
Согласно результатам, представитель Украины выйдет на сцену в первой половине первого полуфинала, который состоится во вторник, 7 мая. Вместе с Украиной в первой части шоу будут выступать:
- Кипр,
- Польша,
- Сербия,
- Литва,
- Хорватия,
- Ирландия.
Во второй половине первого полуфинала на сцену выйдут:
- Словения,
- Исландия,
- Финляндия,
- Португалия,
- Люксембург,
- Австралия,
- Азербайджан,
- Молдова.
Второй полуфинал Евровидения 2024 состоится в четверг, 9 мая. В первой половине шоу будут выступать представители таких стран:
- Австрия,
- Мальта,
- Швейцария,
- Греция,
- Чехия,
- Албания,
- Дания,
- Армения.
Во второй половине на сцену выйдут:
- Израиль,
- Эстония,
- Грузия,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Латвия,
- Сан-Марино,
- Бельгия.
Точный порядок выступлений стран-участниц будет определен позже.
Страны “большой пятерки” (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также Швеция, которая в этом году принимает конкурс — будут выступать сразу в гранд-финале, который запланирован на субботу, 11 мая.
Представителя Украины на Евровидении 2024 выберут 3 февраля в финале Национального отбора. Все песни и порядок выступления участников — смотрите в нашем материале.