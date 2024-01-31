Организаторы Евровидения 2024 провели жеребьевку, которая определила, в каком полуфинале будет выступать каждая страна-участница.

В каком полуфинале Евровидения 2024 будет выступать Украина

Согласно результатам, представитель Украины выйдет на сцену в первой половине первого полуфинала, который состоится во вторник, 7 мая. Вместе с Украиной в первой части шоу будут выступать:

Кипр,

Польша,

Сербия,

Литва,

Хорватия,

Ирландия.

Во второй половине первого полуфинала на сцену выйдут:

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Словения,

Исландия,

Финляндия,

Португалия,

Люксембург,

Австралия,

Азербайджан,

Молдова.

Второй полуфинал Евровидения 2024 состоится в четверг, 9 мая. В первой половине шоу будут выступать представители таких стран:

Австрия,

Мальта,

Швейцария,

Греция,

Чехия,

Албания,

Дания,

Армения.

Во второй половине на сцену выйдут:

Израиль,

Эстония,

Грузия,

Нидерланды,

Норвегия,

Латвия,

Сан-Марино,

Бельгия.

Точный порядок выступлений стран-участниц будет определен позже.

Страны “большой пятерки” (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также Швеция, которая в этом году принимает конкурс — будут выступать сразу в гранд-финале, который запланирован на субботу, 11 мая.

Представителя Украины на Евровидении 2024 выберут 3 февраля в финале Национального отбора. Все песни и порядок выступления участников — смотрите в нашем материале.