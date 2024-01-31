Організатори Євробачення 2024 провели жеребкування, що визначило, у якому півфіналі виступатиме кожна країна-учасниця.

У якому півфіналі Євробачення 2024 виступатиме Україна

Згідно з результатами, представник України вийде на сцену у першій половині першого півфіналу, який відбудеться у вівторок, 7 травня. Разом з Україною у першій частині шоу виступатимуть:

Кіпр,

Польща,

Сербія,

Литва,

Хорватія,

Ірландія.

У другій половині першого півфіналу на сцену вийдуть:

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Словенія,

Ісландія,

Фінляндія,

Португалія,

Люксембург,

Австралія,

Азербайджан,

Молдова.

Другий півфінал Євробачення 2024 відбудеться у четвер, 9 травня. У першій половині шоу виступатимуть представники таких країн:

Австрія,

Мальта,

Швейцарія,

Греція,

Чехія,

Албанія,

Данія,

Вірменія.

У другій половині на сцену вийдуть:

Ізраїль,

Естонія,

Грузія,

Нідерланди,

Норвегія,

Латвія,

Сан-Марино,

Бельгія.

Точний порядок виступів країн-учасниць буде визначено пізніше.

Країни “великої п’ятірки” (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), а також Швеція, яка цьогоріч приймає конкурс – виступатимуть відразу у гранд-фіналі, який запланований на суботу, 11 травня.

Представника України на Євробаченні 2024 оберуть 3 лютого у фіналі Національного відбору. Усі пісні та порядок виступу учасників – дивіться у нашому матеріалі.