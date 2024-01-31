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Євробачення 2024: у якому півфіналі виступатиме Україна

31 Січня 2024, 09:39
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Євробачення 2023
Джерело: Getty Images

Організатори Євробачення 2024 провели жеребкування, що визначило, у якому півфіналі виступатиме кожна країна-учасниця.

У якому півфіналі Євробачення 2024 виступатиме Україна

Згідно з результатами, представник України вийде на сцену у першій половині першого півфіналу, який відбудеться у вівторок, 7 травня. Разом з Україною у першій частині шоу виступатимуть:

  • Кіпр,
  • Польща,
  • Сербія,
  • Литва,
  • Хорватія,
  • Ірландія.

У другій половині першого півфіналу на сцену вийдуть:

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  • Словенія,
  • Ісландія,
  • Фінляндія,
  • Португалія,
  • Люксембург,
  • Австралія,
  • Азербайджан,
  • Молдова.
Євробачення 2024 - перший півфінал

Фото: Eurovision Song Contest

Другий півфінал Євробачення 2024 відбудеться у четвер, 9 травня. У першій половині шоу виступатимуть представники таких країн:

  • Австрія,
  • Мальта,
  • Швейцарія,
  • Греція,
  • Чехія,
  • Албанія,
  • Данія,
  • Вірменія.

У другій половині на сцену вийдуть:

  • Ізраїль,
  • Естонія,
  • Грузія,
  • Нідерланди,
  • Норвегія,
  • Латвія,
  • Сан-Марино,
  • Бельгія.
Євробачення 2024 - перший півфінал

Фото: Eurovision Song Contest

Точний порядок виступів країн-учасниць буде визначено пізніше.

Країни “великої п’ятірки” (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), а також Швеція, яка цьогоріч приймає конкурс – виступатимуть відразу у гранд-фіналі, який запланований на суботу, 11 травня.

Представника України на Євробаченні 2024 оберуть 3 лютого у фіналі Національного відбору. Усі пісні та порядок виступу учасників – дивіться у нашому матеріалі.

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Джерело
Eurovision
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