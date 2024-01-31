Організатори Євробачення 2024 провели жеребкування, що визначило, у якому півфіналі виступатиме кожна країна-учасниця.
У якому півфіналі Євробачення 2024 виступатиме Україна
Згідно з результатами, представник України вийде на сцену у першій половині першого півфіналу, який відбудеться у вівторок, 7 травня. Разом з Україною у першій частині шоу виступатимуть:
- Кіпр,
- Польща,
- Сербія,
- Литва,
- Хорватія,
- Ірландія.
У другій половині першого півфіналу на сцену вийдуть:
- Словенія,
- Ісландія,
- Фінляндія,
- Португалія,
- Люксембург,
- Австралія,
- Азербайджан,
- Молдова.
Другий півфінал Євробачення 2024 відбудеться у четвер, 9 травня. У першій половині шоу виступатимуть представники таких країн:
- Австрія,
- Мальта,
- Швейцарія,
- Греція,
- Чехія,
- Албанія,
- Данія,
- Вірменія.
У другій половині на сцену вийдуть:
- Ізраїль,
- Естонія,
- Грузія,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Латвія,
- Сан-Марино,
- Бельгія.
Точний порядок виступів країн-учасниць буде визначено пізніше.
Країни “великої п’ятірки” (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), а також Швеція, яка цьогоріч приймає конкурс – виступатимуть відразу у гранд-фіналі, який запланований на суботу, 11 травня.
Представника України на Євробаченні 2024 оберуть 3 лютого у фіналі Національного відбору. Усі пісні та порядок виступу учасників – дивіться у нашому матеріалі.