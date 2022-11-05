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Евгений Сморигин сдал экзамен по языку, чтобы получить гражданство Украины

5 ноября 2022, 16:49
Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта
Евгений Сморигин сдал экзамен по языку, чтобы получить гражданство Украины

Актер Дизель Шоу Евгений Сморигин сдал экзамен по украинскому языку, чтобы наконец получить гражданство Украины. Об этом актер рассказал в интервью Фактам.

– Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И потому я считаю, что я должен быть украинцем, – говорит Евгений.

Он рассказал, как проходил экзамен по украинскому языку.

– Ты приходишь в класс в университете. Маленький класс, компьютер, камера перед тобой. Есть задания, которые ты выполняешь. Очень легко было мне. Ну, например, задание: есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или еще такая задача: есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Несложно было. На все есть 1 час. И для уровня на получение гражданства я сдал, – рассказывает актер.

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Евгений Сморигин учит украинский язык и во время работы, и для работы. Хочет добиться такого уровня, чтобы свободно разговаривать.

– Я смотрю фильмы, сериалы только на украинском. Еще очень хорошая практика у нас есть. У нас есть сериал На троих. Он выходит на ICTV. Но канал заказал перевести с русского все 8 сезонов на украинский. И потому я перевожу онлайн, себя слышу, как я говорю. И сидит работник, который исправляет нас всех. И это очень хорошая практика. Ты и работаешь, и в это время учишь украинский язык, – рассказывает актер.

При этом актер уверяет, что заикание ему совершенно не мешает учить украинский. Наоборот, смеется актер, он использует это с пользой.

– Наоборот, это мне помогает. Пока я заикаюсь, в этот момент думаю, какое слово подобрать. Просто получается, что на украинском я больше заикаюсь, – говорит Евгений.

Так что если кто-то скажет, что ему трудно выучить украинский, Евгений Сморигин разрешил приводить его пример как показательный.

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Евгений Сморигин Дизель Шоу
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