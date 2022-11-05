Евгений Сморигин сдал экзамен по языку, чтобы получить гражданство Украины

Актер Дизель Шоу Евгений Сморигин сдал экзамен по украинскому языку, чтобы наконец получить гражданство Украины. Об этом актер рассказал в интервью Фактам.

– Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И потому я считаю, что я должен быть украинцем, – говорит Евгений.

Он рассказал, как проходил экзамен по украинскому языку.

– Ты приходишь в класс в университете. Маленький класс, компьютер, камера перед тобой. Есть задания, которые ты выполняешь. Очень легко было мне. Ну, например, задание: есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или еще такая задача: есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Несложно было. На все есть 1 час. И для уровня на получение гражданства я сдал, – рассказывает актер.

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Евгений Сморигин учит украинский язык и во время работы, и для работы. Хочет добиться такого уровня, чтобы свободно разговаривать.

– Я смотрю фильмы, сериалы только на украинском. Еще очень хорошая практика у нас есть. У нас есть сериал На троих. Он выходит на ICTV. Но канал заказал перевести с русского все 8 сезонов на украинский. И потому я перевожу онлайн, себя слышу, как я говорю. И сидит работник, который исправляет нас всех. И это очень хорошая практика. Ты и работаешь, и в это время учишь украинский язык, – рассказывает актер.

При этом актер уверяет, что заикание ему совершенно не мешает учить украинский. Наоборот, смеется актер, он использует это с пользой.

– Наоборот, это мне помогает. Пока я заикаюсь, в этот момент думаю, какое слово подобрать. Просто получается, что на украинском я больше заикаюсь, – говорит Евгений.

Так что если кто-то скажет, что ему трудно выучить украинский, Евгений Сморигин разрешил приводить его пример как показательный.